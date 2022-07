Mishel: Maqedonas, thoni PO për BE-në

Shpërndaje







18:06 05/07/2022

Në konferencën e përbashkët që realizoi Kryeministri i vendit Dimitar Kovaçevski me Kryetarin e Këshillit Evropian Sharl Mishel ky i fundit edhe njëherë potencoi mbështetjen dhe angazhimin e Bashkimit Evropian për fillimin e bisedimeve me Maqedoninë e Veriut, duke theksuar se këto janë momente kyçe për avancimin e shtetit tonë në aspekt ekonomik, politik dhe në aspekt sociologjik.

Mes tjerash Mishel theksoi se “kam ardhur në Shkup në kohë vendimtare dhe se gjuha maqedonase është gjuha juaj dhe ne e respektojmë”. Mishel bëri thirrje deri te të gjithë qytetarët e RMV-së që t’i thonë PO anëtarësimit për në BE, pasi sipas tij, ky është një shans shumë i madh për ta lëshuar, raporton KlanM.

“Kam ardhur në Shkup në një kohë vendimtare për shtetin dhe BE-në. Ardhmëria e fëmijëve të mi dhe fëmijëve tuaj do të jetë më e sigurt me Ballkanin Perëndimor në BE. Duam që ju të anëtarësoheni dhe duam që të përshpejtoni procesin. Nëse ju doni, seanca ndërqeveritare do të caktohet për disa ditë. Gjuha maqedonase është gjuha juaj dhe ne e respektojmë. E gjithë legjislatura evropiane do të përkthehet në gjuhën maqedonase. Po ju them si mik. Ky shans është shumë i madh për ta lëshuar. Maqedonas, thoni PO për BE-në”.

Klan Macedonia