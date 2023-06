Mishi sintetik redukton ndotjen që lënë kafshët në mjedis

18:31 27/06/2023

Administrata e Ushqimit dhe e Barnave në SHBA ka miratuar shitjen e mishit sintetik. Mishi i prodhuar në laborator tashmë mund të prodhohet dhe të shitet, edhe pse kjo e fundit nuk do të jetë ende masive për shkak të kostos së lartë.

Kapllan Sulaj, dekan në fakultetin e Bioteknologjisë Ushqimore sqaron se çfarë avantazhesh ka përdorimi i mishit sintetik në raport me mjedisin dhe ç’do të ndodhë nëse ai vjen deri në tavolinat e konsumatorëve.

Kapllan Sulaj: Studimet që kanë bërë në studimet ekologjike dhe të mjedisit, poredhe në traktatet e OKB-së dhe të gjitha institucioneve që merren me mbrojtjen e mjedisit, e shohin këtë si një fenomen pozitiv për faktin sepse bota nuk do vuajë më nga mbingarkesa e popullatave të shuara të kafshëve dhe nga ndotja e tepërt që lënë kafshët në mjedis.

Rudina Magjistari: Këtë mund ta sqarojmë pak se këtu ka edhe një fakt interesant, mesa di unë, kafshët…

Kapllan Sulaj: Reduktohet ndotja në mjedis sepse kafshët janë emetues të dioksidit të karbonit.

Rudina Magjistari: Sidomos lopët.

Kapllan Sulaj: Lopët, të gjitha kafshët por ato që janë me trup më të madh siç janë lopët dhe eleminojnë më shumë, po kështu edhe kafshët e tjera. Nga ana tjetër reduktohet e gjithë ndotja që vjen nga industria e përpunimit të mishit sepse ky mish ku prodhohen produkte të kontrolluara, mbetjet që lë janë të nivelit fare të pakonsiderueshëm referuar mbetjeve që lë një thertore ose një industri e përpunimit të mishit, pra impakti në mjedis është më i ulët.

Përveç kësaj, arrihet që të prodhohet një produkt i cili do jetë një produkt i kontrolluar për shembull nuk do kemi më siç është mishi me përqindje të lartë të yndyrës ose përqindje të lartë të kolesterolit kështu që produkti që serviret do jetë produkt i ideuar dhe me një formulë të tillë që t’i japë konsumatorit atë që duhet./tvklan.al