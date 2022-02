Mision monitorimi për zgjedhjet në FSHF

Shpërndaje







19:57 14/02/2022

Mbërrijnë në Tiranë zyrtarët e UEFA-s

Delegacioni i UEFA-s, me mision monitorimin e procesit zgjedhor në federatën e futbollit nisi punën këtë të hënë. 3 zyrtarët mbërritën nga Zyrihu në zyrat e FSHF ku janë njohur me zhvillimet e fundit. Zyra e shtypit në Federatë njofton se ata dhe kanë kërkuar informacion të imtësishëm për proceset zgjedhore në shoqatat rajonale dhe ato që FSHF ka cilësuar si incidentet të shkaktuara nga ndërhyrjet flagrante të politikës.

Në ditët e qëndrimit në Shqipëri, pasi të njihet me të gjitha problematikat, pretendimet e palëve dhe të shqyrtojë dokumentacionin e procesit zgjedhor, misioni monitorues i UEFA-s do të përgatisë një raport të detajuar i cili do t’i paraqitet Presidentit të UEFA-s, Alexander Ceferin, Kryeministrit Edi Rama, si edhe FSHF-së.

Më 2 Mars do të mbahet Asambleja Zgjedhore për organet drejtuese të Federatës, Komitetin Ekzekutiv dhe presidentin e saj për një mandat 4-vjeçar. Në garë për kreun e kësaj federate janë zyrtarisht presidenti aktual Armand Duka, gazetari Dritan Shakohoxha dhe ish-trajneri Sulejman Starova.

Tv Klan