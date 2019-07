Miss Serbia habit sërish

Miss Serbia e cila konkurroi në “Miss Freedom of The World” që u mbajt këtë javë në Prizren, duket se nuk është prekur fare nga kritikat që mori nga populli i saj, për faktin se bëri shqiponjën me duar.

E ftuar në emisionin “n’Kosovë Show”, Irina Jovanka guxoi edhe më shumë kur pranoi të puthë flamurin e Kosovës, si dhe të këndonte këngën “Xhamadani Vija Vija”.

Duhet thënë se konkurrentja nga Serbia i ka lënë të gjithë më gojë hapur kur filloi të flasë shqip, madje tha se i kishte bërë përshtypja mikpritja që kishte marrë nga shqiptarët.

Si për mbyllje të gjithë kësaj dashurie për shqiptarët, Irina kërceu dhe një valle popullore bashkë me Miss Kosovën dhe Miss Shqipërinë, duke krijuar padiskutim një nga momentet më pikante të emisionit.

Klan Plus