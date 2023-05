“Miss Shqipëria” mbush 25 vjet, Hygerta Sako: Petri është energjia, ndërsa Alda truri

18:10 20/05/2023

“Miss Shqipëria” ka mbushur plot 25 vite që nga krijimi i spektaklit. Të ftuar në studion e “Rudina” në Tv Klan, producentë e themelues të këtij kompeticioni, Petro Bozo dhe Alda Bidaj rrëfyen mbi punën ndër vite.

Si pjesë e rëndësishme e këtij spektakli që prej vitit 1998, Hygerta Sako i cilëson çiftin si truri dhe energjia.

Alda Bidaj: Fatmirësisht jemi modestë të gjithë, por kërkojmë që ta bëjmë më mirë.

Hygerta Sako: Vërtet Petri është më televiziv, më i njohuri, regjisori dhe le të themi ideatori i gjithë kësaj gjësë. Por mund të themi që është pak dhe ana fizike, energjia…

Petri Bozo: Unë jam psikopat mo... (Të qeshura në studio)

Hygerta Sako: Por truri në fakt është Alda, rifiniturat i qëndis Alda.

Alda Bidaj: Të gjithë bashkë! Jemi një grup shumë i mirë që punojmë dhe unë u jam falënderuese të gjithëve, atyre që na kanë hapur derën na kanë mikëpritur, atyre që kanë prodhuar bashkë me ne “Miss Shqipërinë” në vite, televizioneve dhe dua të them një moment shumë të veçantë. Vitin 2000, ishte momenti kur Klani pas atij viti u bë televizion kombëtar sepse me Tv Klan-in e kemi prodhuar në vitin 2000, si një forcë të produksionit që transmetohej live nga Butrinti, ishte një gjë e jashtëzakonshme. Kështuqë faleminderit Tv Klan, vajzave dhe “Miss Shqipëria”, misioni vazhdon./tvklan.al