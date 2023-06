Mister zhdukja e nëndetëses në rrënojat e Titanikut

17:50 20/06/2023

Në bordin e saj ndodhen pesë persona, besohet se atyre iu kanë mbetur katër ditë oksigjen

Një operacion i madh kërkim-shpëtimi është ende duke u zhvilluar në Atlantik pasi një nëndetëse civile e quajtur “Ocean Gate Titan” u zhduk gjatë një ekspedite në rrënojat e Titanikut. Roja bregdetare e SHBA ka konfirmuar se në nëndetëse e ndodheshin pesë persona. Në mesin e tyre që ndodheshin në këtë nëndetëse dyshohet se është edhe miliarderi dhe eksploruesi britanik, Hamish Harding.

Ishte vetë Harding që postoi në rrjetet sociale se nëndetësja ishte nisur nga St John’s, Newfoundland të Kanadasë të shtunën. Gjithashtu pjesë e saj janë edhe Shahzada Dawood, së bashku me djalin e tij që i përkasin një prej familjeve më të pasura të Pakistanit. Eksploruesi francez Paul-Henry Nargeolet gjithashtu mendohet të jetë në bord dhe Stockton Rush, shefi ekzekutiv i OceanGate, raportohet se gjithashtu ndodhet në bord.

Ajo mbërriti pranë vendit ku ndodhet anija e fundosur në Oqeanin Atlantik, mëngjesin e së dielës. Kontakti me nëndetësen cile humbi rreth një orë e 45 minuta pas zhytjes. Anijet dhe avionët amerikanë dhe kanadezë janë vendosur rreth 1,450 km në lindje të Cape Cod, për të monitoruar dhe identifikuar nëndetësen.

Mediat shkruajnë se personat që ndodhen brenda u ka mbetur maksimumi katër ditë oksigjen. Gjithashtu një rrezik i madh është një ndërprerje e energjisë, e cila mund të ketë shkaktuar humbjen e komunikimit. Nuk është e qartë nëse Titan kishte rezerva të energjisë kur humbi gjurmët.

Larry Daley, një ekspert që ka studiuar mbytjen e Titanik dhe një zhytës me përvojë është shprehur se rezultati për të shpëtuar anëtarët në bord do të jetë pozitiv. Ai shpreson se me përdorimin e pajisjeve të teknologjisë së lartë pasagjerët do të dalin gjallë.

Sipas faqes së internetit të Ocean Gate, ekspeditat, të cilat kushtojnë 250,000 Dollarë për person. Për të vizituar rrënojat e Titanikut, nëndetëseve i duhen dy orë për të zbritur afërsisht 3,800 metra drejt anijes së mbytur.

Klan News