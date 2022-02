Mitsotakis: Dëshirojmë që marrëdhëniet mes Beogradit dhe Prishtinës të normalizohen

13:38 17/02/2022

Kryeministri grek tha se prioriteti kryesor për Greqinë është anëtarësimi i Ballkanit Perëndimor në BE

Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis ka kryer një vizitë zyrtare në Beograd. Gjatë takimit me Presidentin serb Alexandër Vuçiç Mitsotakis u shpreh se vendi i tij dëshiron të shikojë një normalizim të marrëdhënieve me Kosovën.

Kyriakos Mitsotakis: “Sa i përket çështjes së Kosovës dhe dialogut Beograd-Prishtinë, dëshiroj të jem i qartë: pozicioni i vendit tim mbetet i pandryshuar. Megjithatë, ne dëshirojmë të shohim normalizimin e marrëdhënieve me Prishtinën dhe për këtë arsye, ne japim mbështetjen tonë për vazhdimin e dialogut ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, ne mbështesim gjithashtu përpjekjet e Përfaqësuesit Special të Bashkimit Europian, z. Lajcak. Ne dëshirojmë të arrijmë një marrëveshje e cila do të jetë në interes të të dyja palëve, por që do të krijojë edhe një atmosferë bashkëpunimi në Ballkan”.

Ndërsa Presidenti serb Alexander Vuçiç tha se dialogu duhet të prodhojë një zgjidhje që bazohet tek kompromisi dhe që nuk duhet t’i imponohet vendit të tij .

“Ne gjithashtu diskutuam të gjitha çështjet rajonale dhe bisedimet tona me Prishtinën, situatën në të gjithë rajonin dhe mendoj se Greqia e kupton pozicionin e Serbisë, që është shumë e rëndësishme për ne dhe siç thashë që nuk duam asnjë konflikt të ngrirë, ne kërkojmë një zgjidhje, por që zgjidhja duhet të jetë një kompromis dhe jo t’i imponohet Serbisë dhe popullit serb”.

Kryeministri grek tha se Greqia mbështet anëtarësimin në BE të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe se dëshiron që Serbia të jetë e para që i bashkohet unionit.

