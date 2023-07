Mjafton t’u shtoni aksesorët! Fustanet e kësaj vere

Shpërndaje







23:11 05/07/2023

Sezoni i veshjeve verore ka filluar zyrtarisht. Por preferoni një fustan të bardhë romantik, apo linjat e pastra të një fustani të lëshuar? Cilido qoftë stili juaj personal këtë sezon ka diçka për të gjithë, pasi tendencat tek fustaney janë vërtet të shumta dhe të ndryshme.

Por me këtë verë që parashikohet të jetë më e nxehtë se kurrë, ne po nxjerrim në pah stilet kryesore në të cilat ia vlen të investoni. Kjo listë fustanesh verore do t’ju lejojë të jeni gati shumë shpejt në mëngjes falë efektit “one piece”: pasi të zgjidhni modelin që do të vishni, mjafton ta plotësoni me aksesorë.

Në fakt, çdo fustani të mëposhtëm thjesht do u shtoni ca aksesorë. Stil i lehtë për ditën, por edhe ato me thurje për plazh. Më poshtë keni disa prej tyre: