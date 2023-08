Mjekësia drejt ezaurimit të kuotave

21:03 31/08/2023

Xhelaj: Degët me konkurs kanë regjistrimet më të larta në 36 orët e para. Në Mjekësi të lira më pak se 4 kuota

Në universitete vijojnë regjistrimet e maturantëve të shpallur fitues. Me mbylljen e fazës së parë dy ditore, vija e kuqe u spostua duke iu dhënë mundësinë atyre që janë poshtë vijës të regjistrohen.

Sipas drejtorit të Rrjetit Akademik Shqiptar, Arjan Xhelaj, në këtë fazë janë regjistruar ekselentët.

“Përgjithësisht ka pasur proces të mirë i gjithë procesi i regjistrimit. Krahasuar me vitin e kaluar kemi pasur më shumë regjistrime në fazën e parë të raundit të parë të këtij viti. Krahasuar me gjithë vitet e deritanishme, janë 6000 e ca maturantë të cilët e kanë bërë zgjedhejn e tyre dhe janë regjistruar që është pak a shumë afër 30% duke pasur parasysh që kishim mbi 19 mijë maturantë. Duke qenë se faza e parë përfshin kryesisht ata maturantë që janë ekspelentë në çdo degë ku aplikojnë, atëherë me regjistrimin e këtyre 6000 janë liruar mbi 6000 vende të tjera fituesish, madje më shumë sepse shumica kanë fituar degë pothuajse në çdo program studimi që kanë aplikuar”.

Xhelaj thotë se degët me konkurs siç është edhe Mjekësia, kanë ezauruar 99% të kuotave në dispozicion.

“Unë veçoj degët që kanë pasur konkurs. Duke pasur parasysh që edhe Mjekësia këtë vit kishte konkurs, ka pasur ecuri më të mirë. Procesi i tesitmit bëri që në degët eMjekësisë të shkonin studentët më të mirë dhe që fituan pikët maksimale qoftë në konkurs, qoftë nga llogaritë e pikëve që ka universiteti. Në vend të dytë është Arkitektura që ka ecuri shumë të mirë, janë mbi 84% e maturantëve të regjistruar dhe si gjithmonë, Sportet”.

Për herë të parë sipas tij, në mbyllje të raundit të parë pritet të regjistrohen shumica dërrmuese e kandidatëve fitues.

“Mbase jo 90% por mbi 85% janë të regjistruar. Kjo është një shifër shumë e mirë sepse tregon që sistemi funksionon”.

Regjistrimi në universitet në këtë raund të parë, bëhet nëpërmjet 7 fazave 48 orëshe dhe në mbyllje të çdo faze bëhet spostimi i vijës së kuqe. Afati i fundit i regjistrimeve është më 11 Shtator.

