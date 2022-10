“Mjekësia nis vitin akademik normalisht”

Shpërndaje







13:29 16/10/2022

Rektori Gjata: Fonde për rritje të pagave kemi, brenda javës do mblidhet Senati t’i miratojë

Në një kohë që sindikata e punonjësve të universiteteve ka marrë vendim për bojkot të vitit të ri akademik, Rektori i Universitetit të Mjekësisë Arben Gjata thotë për Klan News se ata do të vijojnë mësimin normalisht.

“Ne do nisim si normalisht me ceremoninë e dhënies së bluzave të bardha studentëve të rinj, me betimin e Hipokratit”.

Në lidhje me rritjen e pagave, veç 7% të miratuar nga qeveria, Rektori Gjata thotë se ata kanë nisur diskutimet me bordin për rritjen deri në limitin 15% që ka vendosur qeveria.

Sipas Gjatës, pedagogët nuk i ndalon kush të protestojnë, por sqaron se pedagogët e Mjekësisë kanë specifika të tjera sepse janë pjesë e spitaleve universitare.

Me rritjen prej 7%, paga bruto e një lektori nga 90 mijë Lekë bëhet 96 mijë Lekë, e asistent lektorë nga 73 mijë shkon në 78 mijë Lekë, ndërsa paga e një pedagogu me titullin Profesor nga 121 mijë në 129 mijë Lekë në muaj.

Por kjo rritje nga pedagogët është konsideruar e papranueshme. Ata kërkojnë rritje të pagave me 30%. Sindikata e arsimit ka vendosur që më 17 Tetor që nis viti akademik, do t’u japin vetëm mirë se ardhjen studentëve të viteve të para, dhe me pas nisin me protestën dhe bojkotin e mësimit deri në një reagim të qeverisë.

Klan News