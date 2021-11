Mjekja: Mblidhja gratë për t’i treguar sesi duheshin kryer raportet seksuale

19:40 25/11/2021

Pjesë e një raporti të mirë në çift sipas shumë studimeve janë edhe marrëdhëniet seksuale. Marrdhëniet intime ndryshojnë vazhdimisht dhe komunikimi në lidhje me këtë temë është i domosdoshëm për të kuptuar dëshirat, pakënaqësitë, dhe mungesat e partnerit.

Të flasësh lirshëm për këto dëshira dhe nevoja shpesh mund të jetë një kompleks dhe hezitim, kjo mund të çojë në krijimin e marrdhënieve jashtë martesore me partnerë të tjerë.

Për të mësuar më shumë në lidhje më komunikimin në çift, në emisionin “Rudina” në Tv Klan u diskutua pikërisht mbi komplekset e shoqërisë shqiptare përsa i përket marrdhënieve intime.

Ishte doktoreshë Mimoza Keta e cila tregoi raste nga jeta e saj profesionale.

Mimoza Keta: Shpesh herë raportet seksuale bëhen me drita mbyllur, nuk flas vetëm për qytetin por dhe për zonat rurale. Më ka takuar të jem pjesëtare në shumë projekte të ndryshme me gra të zonave rurale, dhe midis të tjerave i mblidhja për t’i treguar sesi duheshin kryer raportet seksuale. Sesi ato duhej të ishin të zonjat në lidhje me këto gjëra.

Tema të cilat deri atëherë ishin tabu dhe sa merrnin vesh që ka ardhur doktoresha ato vinin dhe për të dëgjuar. Normalisht në mënyrën sesi unë ua shpjegoja atyre shpesh herë vajzat e reja turpëroheshin, ulnin kokën, nuk flisnin. Kjo për mua quhet anorgazëm, një pjesë e grave nuk ndiejnë atë kënaqësinë që të jep një raport seksual. Shpesh herë gratë shqiptare nuk arrijnë t’ia shprehin bashkëshortëve të tyre që ato nuk ndjejnë asgjë nga ky raport seksual. /tvklan.al