Mjekja që preku fundin, historia e Majlindës: Humba veten, isha në krizë identiteti

15:09 23/04/2023

11 zonja kanë ardhur në “Ka Një Mesazh Për Ty” për mikeshën e tyre, Letën. 5 prej tyre ndodhen në skenën e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan dhe kanë nisur të rrëfejnë historitë e tyre. Historia e Majlindës ka të bëjë me sfidat dhe disfatat që përjetohen nga profesioni. Ajo është mjeke dhe komunitetin e 25 grave që takohen çdo të enjte në Prushë, e ka njohur gjatë një periudhe kur ndiente se kishte prekur fundin dhe ndodhej në një krizë identiteti.

Majlinda: Historia ime njerëzore është paksa më ndryshe se e Elvirës sepse unë vërtet në profesion jam mjek dhe deri në 2006 kam pasur disa ide fikse në kokë që pasi mbarova fakultetin, bëra specializimin, kisha një punë të bukur, punoja në një institucion shëndetësor të rëndësishëm, kisha krijuar familjen, jetoja në një vend të mirë në mes të Tiranës, mora masterin, u bëra Doktor Shkencash dhe në atë moment njeriu fillon që të…

Ardit Gjebrea: Që të ëndërrojë.

Majlinda: Për të bërë gjëra më të mira në fushën që unë isha specializuar. Mirëpo pikërisht në atë moment kur ti kupton që ai Doktor Shkencash, me nder teje i them ndonjëherë, më fal se më shpëtoi…

Ardit Gjebrea: S’ka problem, fjala ‘nder’ është në rregull.

Majlinda: E gjeta veten të papunë dhe ajo kalaja e rërës u shkri dhe unë isha në fund. Ndenja disa muaj pa punë, humba veten, isha në një krizë identiteti dhe kur ti prek fundin, ndien që ke krizë identiteti dhe ke shumë pikëpyetje në vete për çfarë ia vlejtën gjithë këto sakrifica, tërë këto vite studimesh? Sigurisht që njerëzit nuk të kuptojnë gjithmonë për arsyet pse ti e humbet një punë, nuk ka pikë rëndësie sot, madje them sa me fat, ndoshta ishte një plan i Zotit që unë duhet të prekja fundin për të rilindur në një formë të re dhe që të mundem t’i shërbej njerëzve akoma më mirë se sa formimi im akademik.

Kështu që dikush pas ca muajsh pa punë më orientoi që ishte një vend pune në një fshat, në Kashar dhe nuk hezitova. Renda me vrap edhe pse puna që kisha pasur më përpara ishte vetëm një minutë e gjysmë larg shtëpisë time ndërsa puna që më priste si mjek konsultori që do merresha me bebat e vegjël ishte një punë që fillonte në orën 07:00 të mëngjesit dhe emrin e ka Kashar se fillonte në Yzberisht dhe përfundonte në Mazrekë, afër Vorës, e gjithë komuna. Kështu që pata nja 2-3 vjet ambientimi me këtë fillim të ri që mund të them më mbushi por jo plotësisht sepse gjithmonë unë kisha ëndërr mbrapa kur do kthehem në qytet, kur do kthehem të punoj në atë vend që më përket, kjo ishte bindja ime në atë kohë.

Rastësisht, nga mjek në Kashar kalova mjek në Prushë, mjek familje dhe mjek pediatër. Ajo që dua të falenderoj është që ti ndonjëherë gëzimin e gjen jo thjesht te shoqëria akademike që shpesh është artificiale dhe formale edhe kur të buzëqesh, kështu që unë dua të falenderoj pa fund mikeshat e mia dhe është aq e bukur ajo e enjtja sa unë shpesh them pse Zoti nuk ka bërë dy të enjte që ne të bashkohemi bashkë./tvklan.al