Mjekra efekte negative në shëndetin tuaj, ka mikrobe të rrezikshme që shkaktojnë infeksione

15:17 12/10/2022

Një mjekër johigjienike mund të jetë një terren pjellor për mikrobet e rrezikshme që mund të shkaktojnë infeksione.

Dermatologu i famshëm dhe kirurgu i transplantit të flokëve, Dr. Manjot Marëah për Helthsite ka treguar disa këshilla që çdo mashkull duhet t’i ketë parasysh përsa i përket mjekrës së tyre.

Lani mjekrën dy herë në ditë

Mikrobioma e lëkurës përbëhet më së shpeshti nga bakteret aerobike si stafilokoku dhe streptokoku, majaja dhe madje edhe marimangat e vogla të quajtura Demodex që jetojnë brenda ose afër folikulave të flokëve. Mikrobioma janë bakteret dhe viruset natyrore që jetojnë në lëkurën tonë për të ndihmuar funksionet e lëkurës dhe për ta mbrojtur atë nga organizmat e dëmshëm.

Një mjekër johigjienike do të ishte një burim energjie i këtyre organizmave të padëshiruar si MRSA dhe kërpudhave si Malassezia furfur dhe infeksioneve të shkaktuara prej tyre. Këto infeksione zakonisht shfaqen si çibanë të dhimbshme të përsëritura ose njolla të kuqe me luspa të zbokthit.

Pra, është e rëndësishme të lani mjekrën dy herë në ditë për të parandaluar këto infeksione dhe për të ruajtur sterilizimin gjatë rruajtjes ose shkurtimit të mjekrës gjithashtu. FDA thotë se përdorimi i një sapuni antibakterial nuk ka ndonjë avantazh shtesë në dezinfektimin e lëkurës sonë, kështu që një sapun normal është mjaft i mirë për sa kohë që e pastroni.

Disavantazhet e rritjes së mjekrës

Edhe pse thuhet se mjekra i bëjnë meshkujt të duken më mashkullorë, mund të ketë një disavantazh për ta. Mjekra mund të mbajë më shumë mikrobe, duke i bërë ato më të prirura ndaj infeksioneve.

Gjëndrat dhjamore në fytyrë, gjoks dhe shpinë janë më të mëdha se ato në kokë, kështu që qimet që vijnë nga fytyra ka të ngjarë të mbulohen me më shumë vaj. Bakteret dhe kërpudhat pëlqejnë të ushqehen me vaj, kështu që ka më shumë gjasa që të ketë më shumë organizma që jetojnë afër bazës së qimeve të mjekrës në krahasim me qimet në kokën tuaj.

Ka gjithashtu të ngjarë që bakteret në mjekër të ndryshojnë nga bakteret që jetojnë në lëkurën e kokës ose në pjesë të tjera të trupit. Ekspertët kanë zbuluar më shumë për mikrobiomën, koloninë individuale të mikroorganizmave të një personi në dhe në trupin e tyre. Shumë prej këtyre mikroorganizmave janë në të vërtetë të dobishëm për shëndetin e përgjithshëm, megjithëse disa shkaktojnë infeksion.

Mjekra gjithashtu mund të kapë ushqime dhe pije dhe disa përbërës në to mund të irritojnë lëkurën. Kjo mund të çojë në një shans më të lartë të infeksioneve dhe ekzemave.

Këshilla për t’u kujdesur për mjekrën tuaj

Qimet e mjekrës janë më të trashë se qimet e kokës ose trupit. Pra, lani mjekrën dy herë në ditë dhe mos harroni pjesën e sterilizimit gjatë rruajtjes ose shkurtimit.

Vajrat e mjekrës duhet të përdoren në mënyrë të kufizuar vetëm në gjatësinë e flokëve dhe një hidratues i thjeshtë në fytyrë, me bazë locioni ose xheli mjafton për të hidratuar rrënjët.

Nëse dëshironi të rruheni, meshkujt duhet të shkumëzohen mirë dhe të rruhen pas një dushi të ngrohtë, sepse nxehtësia dhe lagështia i bëjnë qimet më të buta dhe më të menaxhueshme. Më pas përdorni një locion pa vaj që nuk bllokon poret (poret e bllokuara mund të shkaktojnë pika të zeza). /tvklan.al