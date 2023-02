Mjeshtri i çative të gurta në Gjirokastër

11:55 11/02/2023

Bledar Hatika prej 22 vjetësh ushtron zanatin që e ka trashëguar nga i ati

Shumë nga çatitë në qytetin e gurtë janë punuar nga babai. Në disa të tjera është dora e tij. Ky është Bledar Hatika. Prej 22 vitesh merret me rregullimin e çative të gurta. Gjithçka lindi si pasion për zanatin e trahëguar nga i ati e më pas u kthye në profesion.

“E kam të trashëguar si zanat plus që kam bërë kurs si restaurator dhe për çdo ndërhyrje në banesat e vjetra apo objektet monumentet culture.”

Punimet e para i ka realizuar jashtë vendit. Kur u kthye nga emigracioni në Gjirokastër filloi të merrej me rregullimin e çative.

“U kthyem për të mësuar profesionin e çative të ngurta, është i rrallë dhe nuk gjendet kudo. Qyteti jonë është unik, çdo çati është art më vete.”

Nuk ka realizuar punime vetëm në banesa të ndryshme por edhe në objekte të rëndësishme në Gjirokastër. Ndihmë i ka dhënë edhe i vëllai.

“Në 2012-ën filluam të restauronim xhaminë e madhe të qytetit dhe në 2020-ën Muzeun Etnografik. Me stilin e vjetër, vetëm dërrasë e gurit. Tani kanë ardhur teknika të reja të ndërtimit, do të përshtatemi me kohën.”

Bledi thotë se ky zanat nuk është i lehtë. Ai na tregon disa nga vështirësitë që sipas tij mbajnë edhe larg të rinjtë nga ky profesion.

“Ka vështirësi sepse jemi gjithë kohën në majë të çative, është punë me risk. Por nga ana tjetër është art, shumë e bukur.”

Kërkesat për punë të tilla në qytetin e Gjirokastrës janë të shumta. Ndikim ka patur edhe zhvillimi i turizmit në vitet e fundit.

“Kjo është një byzylyk në dorë më thoshte babai im, nuk ngel kurrë pa punë.”

Vizitorët vendas dhe të huaj të cilët janë të shumtë në Gjirokastër kryesisht gjatë sezonit të verës, e preferojnë këtë qytet sidomos për shtëpitë karakteristike ndërsa vemendjen ua tërheqin edhe çatitë e gurta.

