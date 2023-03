Modelja Kristina Baki ka një mesazh për vajzat e Instagramit

23:04 10/03/2023

Modelja e njohur Kristina Baki ka bërë një rrëfim të sinqertë e të veçantë përpara fëmijëve të emisionit “Në Kurthin e Piter Pan” në Tv Klan.

Përveç detajeve që ajo ndau eksluzivisht për emisionin më të dashur për të gjithë, modelja dha dhe një mesazh të rëndësishëm për vetëbesimin dhe dashurinë për veten.

“Dua t’i them të gjitha vajzave të reja, që s’janë perfekte vajzat e ‘Instagram’-it. Na pëlqen të editojmë foto po s’duhet të harrojmë natyralitetin dhe ta pranojmë veten ashu siç jemi. Ne mundohemi nga aplikacionet dhe make up i tepërt dhe harrojmë ta pranojmë veten ashtu si jemi dhe me defektet tona”, tha modelja Kristina Baki. /tvklan.al