“Mohammed” emri më i preferuar në Gjermani?

Çfarë të thotë një emër? Nëse është fjala për emrin “Mohamed në Gjermani, atëherë ai është si një fuçi baruti. AfD keqintepreton një raport mbi emrat e të sapolindurve. Por çfarë nxjerr në pah ky debat për shoqërinë?

Pak ditë më parë Shoqata për Gjuhën Gjermane (GfdS), një organizatë e pavarur politikisht që i kushtohet kultivimit dhe studimit të gjuhës gjermane, publikoi raportin vjetor të emrave më të preferuar për të sapolindurit. Nga të dhënat e përdorura nga 700 regjistra të gjendjes civile kudo nëpër Gjermani, raporti i GfdS theksoi, se emrat më popullorë në Gjermani në vitin 2018 ishin “Marie/Mari” për vajzat dhe “Paul” për djemtë. Renditja merr në konsideratë të gjithë emrat e vënë për të sapolindurit në 2018-n.

Raporti që zakonisht nuk tërheq ndonjë vëmendje, shpejt u kthye në ushqim për një betejë politike mediatike dhe dezinformata, – gjithçka, vetëm sepse 280 nga 22.000 djem të sapolindur në Berlin u ishte vënë njëri – nga të paktën 25 variantet e emrit të parë “Mohamed”. (Emri Mohamed paraqitet me variante të ndryshme të shkruari. shën.red.)

Jehona mediatike

Gazeta gjermane “Tagesspiegel” e përmblodhi raportin për emrat nën titullin “Mohamed më shumë popullor se Karl-Heinz”. Kurse gazeta buledardeske britanike, The Daily Mail vuri këtë theks “Mohammed ishte një nga 10 emrat më popullorë për djemtë në 6 nga 16 lande gjermane”, pa i vendosur rezultatet e raportit për emrat në kontekstin e duhur.

Alice Weidel, një nga drejtueset e grupit parlamentar të partisë djathtiste AfD, një parti kundër migrantëve, por që renditet partia e tretë në Bundestag, rishpërndau shumë shpejt në twitter artikullin e gazetës “Bild” për raportin e GfdS. “Ja pra, Vitin e kaluar në Berlin emri më i shpeshtë i parë për djemtë e sapolindur ishte Mohamed…tendenca në rritje”.

Dega e Berlinit të AfD-së ishte më pak e fshehtë, dhe postoi një pamje në twitter, ku në qendër ishte një mësuese me shami koke para një klase plot me nxënës. Titulli – Mohamed emri më i preferuar- Stop islamizimit, vetëm me AfD!

Sawsan Chebli një politikane socialdemokrate gjermane në Berlin, me origjinë palestineze postoi në twitter një mesazh kundërshtues drejtuar AfD-së. “Emri i babait tim është Mohammed. Unë quhem Sawsan Mohammed Chebli. Nipi im i madh ka emrin Mohammed.”

Konteksti i munguar

Raportit të GfdS i mungon konteksti i duhur për të shpjeguar rezultatet e tij, thekson Gabriele Rodriguez, specialiste për terminologjinë e emrave në Universitetin e Leipzigut në bisedë me DW. Kjo mungesë e kontekstit shpjegues e kombinuar me një shoqëri të ndjeshme ndaj ndryshimit demografik dhe e futur në një debat politik mbi migrimin dhe refugjatët çoi në një rrymë të tillë të keqinformimit.

E vërtetë është pjesërisht, që emri “Mohammed” ka shënuar rritje në emrat e të porsalindurve, kjo në sajë të rritjes së komunitetit të migrantëve në Gjermani. Por kjo edhe sepse është traditë që familjet nga bota arabe i vënë të paktën njërit nga fëmijët emrin Mohammed. “Nuk ka një fond të gjerë emrash për të zgjedhur, si në rastin e familjeve gjermane”, thotë Rodriguez, duke shtuar, se më shumë se gjysma e emrave të të sapolindurve të regjistruar në vit në Gjermani janë njësoj, dhe se emrat më popullorë përbëjnë më së shumti 2 ose 3% e të gjithë të sapolindurve.

E nëse shumica e emrave të të sapolindurve kanë vetëm pak variante të shkruari, për emrin “Mohammed” ka të paktën 25 variante shkrimi. Duke u vënë më shumë si emër i parë, ai ka më shumë gjasa që të shfaqet më shpesh se emra të tjerë në këtë kategori. Emri më popullor për djemtë në Berlin – kur merren në konsideratë të gjithë emrat e dhënë – është Aleksander. Studimi i organizatës për gjuhën, GfdS e rendit Mohamed në vendin e 24 të emrave më popullorë në Gjermani duke marrë në konsideratë edhe emrat e dytë e të tretë./DW