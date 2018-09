Moldavia kërkon ribashkimin me Rumaninë

Mijëra moldavë mbushën rrugët e kryeqytetit Kisinau në protestën për ribashkim me Rumaninë. Përpara ndërtesës së parlamentit qytetarët kërkonin heqjen e kufijve me vendin fqinj. Duam të ribashkohemi me vendin tonë mëmë, brohorisnin protestuesit.

Moldavia dhe Rumania u bashkuan në një shtet pas Luftës së Parë Botërore, por u ndanë sërish në vitin 1991, nga ndikimi i ish-Bashkimit Sovjetik. Përmes një mocioni, parlamenti rumun shpreh i gatshëm dhe e mbështeti ribashkimin.

Ndryshimi i kufijve në Europë, siç është rasti i marrëveshjes së mundshme Kosovë – Serbi nuk përjashtohet nga BE, por kundërshtohet fort nga Gjermania që paralajmëron për një efekt domino në Ballkan e më gjerë.

Tv Klan