Momenti i ndjerë për Gentin: Nëna e tij e sheh për herë të parë në një shfaqje live

21:31 09/02/2024

Është një mbrëmje emocionuese kjo e sotmja për Gentin pasi nëna e tij ishte e pranishme në sallë për ta parë. Dhe siç tha Genti, kjo ishte hera e parë që ajo e sheh Live.

Konkurrenti u shpreh se e ka lënduar shumë të ëmën, por do ia shpërblejë të gjitha dhe do e bëjë krenare. Ai i këndoi disa rreshta, duke i premtuar se nuk do e zhgënjejë asnjëherë.

“Kam bërë shumë gjëra. E kam lënduar. Sonte është hera e parë që ajo vjen të më shohë Live dhe jam shumë i emocionuar”– u shpreh Genti.

/tvklan.al