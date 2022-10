Momenti kur 36-vjeçari kapet me armë në brez | Video

12:05 09/10/2022

Ky është momenti kur efektivët e forcës operacionale në Durrës kanë vënë në pranga një 36-vjeçar. I riu u kap pas një kontrolli në mjet.

Por ajo që do të zbulonin efektivët ishte se në brez, 36-vjeçari me iniciale H.S mbante një armë pistoletë me fishek në fole gati për qitje.

Policia ka sekuestruar në cilësinë e provës materiale armën dhe municionin. Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, për veprime të mëtejshme procedurale./tvklan.al