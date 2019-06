Momenti kur helikopteri rrëzohet mbi gradaçelën në New York (Video)

Kamera amatore ka filmuar momentin kur një helikopter rrëzohet mbi një gradaçelë në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Helikopteri shpërtheu në flakë dhe humbi kontrollin.

Nga ky aksident ajror humbi jetën piloti Tim McCormick. Dëshmitarët thanë se pamjet ishin të frikshme, kurse personat që ndodheshin në ndërtesën ku u përplas helikopteri treguan se ndjenë tronditje të fortë.

DEVELOPING: helicopter crashed into a building in Midtown Manhattan at 51st and 7th. Here is footage of the helicopter flying erratically before the crash (via @ThingsWendySees) pic.twitter.com/zCowdKvKuL

— Cooper Lawrence (@CooperLawrence) June 10, 2019