Momenti kur siriani sulmon me thikë njerëzit në park në Francë, 3 të mitur në gjendje të rëndë

20:55 08/06/2023

Ky është momenti i sulmit të tmerrshëm të një 32-vjeçari nga Siria paraditen e se enjtes në parkun e liqenit Anesien në zonën e alpeve në Francë ku mbetën të plagosur 6 personave, ku katër prej tyre ishin fëmijë të mitur.

Four Young Children Stabbed By a Syrian Migrant at a Playground near Lake Annecy in #France TWO IN CRITICAL CONDITION ⚠️ pic.twitter.com/lwOBSEUaLo

Pamjet shokuese të shpërndara në rrjetet sociale tregojnë agresorin, i cili shkon të sulmojë me thikë në dorë një fëmijë në karrocë, ndërsa e ëma kërkon ta mbrojë, por pa rezultat.

Pas kësaj ngjarje tronditëse, policia arriti të arrestojë sulmuesi sirian në një kohë rekord. Tre prej fëmijëve të plagosurve janë në gjendje kritike për jetën. Mosha e tyre është nga 22 muaj deri në 3 vjeç. Një nga të plagosurit është holandez dhe një fëmijë është shtetas britanik.

Presidenti Emmanuel Macron reagoi duke deklaruar se kombi francez është në shok nga ky sulm absolutisht frikacak.

Policia franceze bën të ditur se agresori një sirian i krishterë kishte fituar statusin e azilantit në Suedi. Pasi hyri legalisht në territorin francez, ai aplikoi pa sukses për azil Nëntorin e kaluar. Prokuroria franceze nuk e lidh këtë ngjarje me motive terroriste.

Tv Klan

Syrian national stabbing people in France. He appeared to be targeting children… "news" story on the video: https://t.co/UftRa9TBJ5 #france #Annecy #syrian pic.twitter.com/go2WGt5LIt

In Annecy, France, this was the moment the Syrian refugee who earlier stabbed several infants in a park was shot by police after yet another civilian was stabbed. pic.twitter.com/1zjltBoayX