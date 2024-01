Monedhat e huaja e nisin vitin me rritje

15:49 02/01/2024

Euro dhe Dollari bëjnë kthesë në kursin e këmbimit

Pas rënies që pasoi fluksin e emigrantëve që u kthyen në vendin tonë për festat e fundvitit, monedhat e huaja kanë nisur rimëkëmbjen.

Thuajse të gjitha monedhat kryesore pa përpjashtim këtë të martë shënuan rritje të vlerës së tyre në raport me Lekun, si në shitje ashtu edhe në blerje.

Kështu, 1 Euro u ble në pikat e këmbimit valutor me 102.5 Lekë dhe u shit me 104 Lekë. Dollari amerikan u ble me 92.8 Lekë dhe u shit me 94.2 Lekë.

Të njëjtin trend kanë ndjekur edhe monedhat e tjera të huaja, përfshi Paundin britanik apo edhe Frangën zvicerane.

Largimi i emigrantëve, por edhe ndërhyrja e bankës qëndrore në treg pritet të forocojë edhe më tej monedhat e huaja në raport me Lekun.

