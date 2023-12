Monedhat e reja të Britanisë për vitin 2024

20:00 28/12/2023

Do shërbejnë në raste të veçanta, ditëlindja e Churchill e Lojërat Olimpike

Janë zbuluar nga The Royal Mint, monedhat e reja britanike për vitin 2024.

Monedhat si 50, Paund dhe 2 Paund janë krijuar të gjitha për të shënuar raste të veçanta, duke përfshirë 200-vjetorët e Galerisë Kombëtare në Londër dhe Institutit Mbretëror Kombëtar të Varkës së Shpëtimit (RNLI), si dhe 150 vjet që nga lindja e ish-Kryeministrit britanik Winston Churchill.

Një monedhë 50-tshe që feston TeamGB dhe ParalympicsGB shënon gjithashtu Lojërat Olimpike të ardhshme 2024, të cilat do të zhvillohen në Paris.

Monedhat do të jenë të disponueshme nga 2 Janari nga The Royal Mint, me qendër në Uells.

