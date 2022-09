Monitorimi i detit, Rama: Do të krijojmë njësi policore të quajtur “Jonada”

Shpërndaje







16:25 07/09/2022

Për shkak të tragjedisë që ndodhi në Potam të Himarës në fillim të muajit Gusht, Policia e Shtetit do të krijojë një njësi të re policore që do të monitorojë të gjithë aktivitetin me mjetet lundruese në det.

Kjo njësi e re policore do të quhet “Jonada”, deklaroi Kryeministri Edi Rama gjatë prezantimit të Drejtorit të ri të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Muhamet Rrumbullaku.

Lëvizjen e mjete ujore në bregdetin shqiptar, kreu i qeverisë e konsideron një lëmsh. Dhe për këtë arsye do të nisë një reformë strukturore institucionale për menaxhimin e mjeteve ujore në bregdet.

“Trupat policore të kufirit nuk kanë qenë në lartësinë e duhur, sidomos në bregdetin Jon. Shkarkimi i zinxhirit komandues të policisë kufitare ishte vendimi i duhur por nuk mjafton. Ka nisur puna për një reformë të plotë strukturore të gjithë ngrehinës institucionale që lidhet me detin. Është një lëmsh absolut. Ishte i padukshëm deri dje. Por çdo vit e më shumë duke u rritur ky aktivitet në det, ky është një lëmsh që është kthyer në një pengesë reale.

Janë 6 Ministri që kanë kompetencat e tyre në det dhe përplasen me njëra-tjetrën. Kjo situatë duhet të marri fund që në sezonin e ardhshëm. I kam kërkuar ministrit të krijojmë njësi speciale policore që do quajëm Jonada dhe në vitin e ardhshëm të jetë aktive në monitorimin e ujit dhe nga ajri, duke imponuar rregullat e lëvizjes së mjeteve ujore dhe pa ju rënë në qafë për inerci të gjithë atyre që vizitojnë Shqipërinë përmes ujërave territoriale dhe që nuk kanë asnjë arsye të shohin polic me sy përsa kohë nuk kërcënojnë asgjë”, deklaroi Kryeministri Edi Rama. /tvklan.al