Monopatinat në Tiranë shkak për aksidente

18:40 25/08/2022

Policia: të ndalohet qarkullimi i tyre, nuk respektojnë sinjalistikën rrugore

Policia Rrugore e kryeqytetit propozon që mjetet elektrike me dy rrota që ndryshe quhen dhe monopatinë të hiqen nga qarkullimi, pasi janë kthyer në shqetësim dhe përbëjnë rrezik për aksidente. Specialisti i trafikut urban Gerhard Baka thotë se duhet të veprohet si Britania e Madhe që i ka hequr nga qarkullimi apo Italia që pritet ta ndërmarrë si hap.

Gerhard Baka: Duhet të operohet siç është vepruar në Britaninë e madhe apo edhe Itali, e cila javët e fundit po studion eliminimin dhe daljen jashtë përdorimit në rrugë të kësaj kategorie mjetesh. Qëllimi i krijimit të tyre nuk ka qenë që të dalin në rrugë, po të përdoren në ambientet mbyllura private, siç mund të jenë supermarketet apo ndërmarrjet të cilat operojnë në një distancë jo të shkurtër brenda ambienteve.

Sipas efektivit, së fundmi këto mjete përdoren masivisht, kryesisht nga të rinjtë, kjo për të shmangur trafikun dhe por dhe për të kursyer karburant. Shpesh herë këto mjete lëvizin edhe me shpejtësi mbi 50 km/h.

Gerhard Baka: Janë një burim i drejtpërdrejtë i ngjarjeve rrugore, sidomos kohët e fundit ka pasur dy, tre raste ku janë përfshirë këto ngjarje rrugore. Është problem i shtuar për qarkullimin rrugor. Kemi hasur shpesh herë se ata nuk e respektojnë sinjalizimin vertikal apo horizontal, nuk respektojnë semaforin, futen vend e pa vend duke përbërë realisht një rrezik permanent për përdoruesit e rrugës.

Për policinë në kodin rrugor nuk parashikohen ndëshkime të shkeljeve që vijnë nga këto mjete, edhe pse shpeshherë përdoruesit e tyre, nuk ndalojnë në semafor.

Gerhard Baka: Nga ana jonë akoma nuk është klasifikuar se në çfarë kategorie do të futen këto mjete. Do të klasifikohen mjete çikliste, do të klasifikohen mjete motorike, akoma nuk është vendosur dhe kjo na penalizon edhe me pjesën e sanksionimit të kësaj kategorie.

Deri më tani, policia rrugore shprehet se është shënuar vetëm një aksident me monopatinat, ku rastet e tjera kanë qenë vetëm me dëme materiale.

Klan News