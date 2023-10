“Mora Iridën për dore, kapa mikrofonin”, Todhe kujton momentin e bukur gjatë dasmës: Sikur po bëja lidhje direkte…

19:10 14/10/2023

Gazetari i Tv Klan Erion Todhe ka ndarë këtë të Shtunë në studion e “Rudina” detaje nga dita e tij e dasmës. Ai shprehet se betimet në kishë dhe vënia e unazave ishin dy gjëra që i kishte dashur gjithnjë.

Todhe kujton momentin emocionues kur e surprizoi Iridën, dashurinë e tij të jetës.

Erion Todhe: Unë kam unazën sepse kam një histori me këtë unazën. Unë e kam pas qejf gjithmonë këtë tradicionalen. Sepse ka edhe modele të tjera jo me të zezë, jo me të bardhë, jo me gura, jo pa gura. Unë kam pas gjithmonë qejf këtë tradicionalen. Nuk e di, ja kam parë gjithmonë babait tim edhe më ka pëlqyer gjithmonë që ta kem edhe unë njëlloj. Por e veçanta e kësaj është se unë kam arsye shumë të forta që të besoj dhe unë desha që ta bënim celebrimin e dasmës në kishë. Mirëpo ishte një procedurë shumë e gjatë për ta bërë në kishën ortodokse. Edhe nuk i kishim këmbyer unazat me njëri-tjetrin. Erdhi dita e dasmës dhe vetëm unë, motra ime dhe DJ e dinin që do ndodhte ky ndërrimi i unazave gjatë dasmës. E kam marrë Iridën për dore, mora dhe mikrofonin. U duk sikur do të bëja ndonjë lidhje direkte, ndonjë stand-up aty edhe me kolegët e tjerë gazetarë që ishin. Dhe kam thënë ato fjalët e rastit, ato që më erdhën mua se nuk i kisha përgatitur.

-Ishte ai dedikimi i dashurisë ndaj bashkëshortes?

Erion Todhe: Patjetër! Edhe Irida nuk e ka kuptuar se çfarë po ndodh, edhe për të ishte surprizë, nuk e dinte asnjë, as prindërit e mi nuk e dinin, e ka kuptuar çfarë po ndodh vetëm kur pa një shokun tim të ngushtë, i cili është 150 kile dhe një pëllëmbë më i gjatë se unë, që po qante. Një njeri që merret vetëm me palestër dhe që ishte emocionuar dhe atëherë është ftilluar.

-Ndërkohë ajo vetë e mpirë komplet.

Erion Todhe: E mori veten edhe ajo, e mori veten edhe Irida.

-Kështu që unazën ti se heq asnjëherë nga dora?

Erion Todhe: Jo, jo! Ja kam kërkuar dhe Iridës që të mos e heqi. Gjatë shtatëzanisë kuptohet se si ndryshon trupi i femrës edhe është detyruar që me periudha të caktuara ta heqi. Po kam insistuar me zor, o do ta vësh se s’bën ose do vete unë që ta zgjeroj./tvklan.al