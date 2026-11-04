Turpi ishte tema e diskutimit këtë të mërkurë, më 4 nëntor, në emisionin “Shije Shtëpie”, ku u trajtua ndikimi që kjo ndjesi ka në jetën e përditshme, mënyra se si krijohet që në fëmijëri dhe se sa shpesh krijohet nga frika e gjykimit të të tjerëve.
I ftuari, gazetari Patrik Sadikaj ndau përvojat e tij personale, duke rrëfyer se dikur ndihej në siklet për origjinën dhe mënyrën e të folurit, ndërsa sot i sheh ato si pjesë të identitetit për të cilat ndihet krenar.
“Unë vij nga një fshat i Tropojës dhe sigurisht që në atë kohë, duke menduar se në universitet do gjeja vetëm nga Tirana apo nga qyteti, e kisha një lloj ndjesie frike ta thosha origjinën time nga fshati. Shpeshherë, në përballje me shokët e universitetit apo me ata që njihja pastaj në jetë, gradualisht kam filluar ta nxjerr si ndjesi jo turpin, se nuk është turp, se jeta të vendos aty ku ta ka përcaktuar natyra të jetosh, por kisha një lloj ndjesie, çfarë po mendojnë ata, do më gjykojnë, do më shohin si fshatar.”
Gazetari u ndal edhe te paragjykimet që lidhen me dialektin, duke kujtuar se që në shkollë të mesme ishte përpjekur të pëvetësonte gjuhën standarte pasi synonte të bëhej gazetar. Megjithatë, në universitet ishte ndier në siklet kur i vihej në dukje mënyra e shqiptimit të disa fjalëve, por me kalimin e kohës, gazetari pohoi se arriti ta kapërcente këtë kompleks dhe ta kthente në krenari.
“Unë jam përpjekur që në shkollë të mesme ta kultivoj, sepse ia kisha vënë synim vetes që do të shkoja në gazetari dhe ka qenë një prej ëndrrave që e kam realizuar. Jam përpjekur ta ndaj, kur duhet të flas dialektin, e kam folur dialektin, kur duhet të flas gjuhën letrare. Por kjo s’më ka përjashtuar nga ndjenja e një lloj turpi, jo turpi, po një lloj ndjesie jo të mirë kur ma vinin në dukje në shkollë, në universitet, në vitet e para të shkollës.
Po pastaj fillova të ndieja krenari dhe ta thosha me me fjalë të mëdha: Po mo, kam jetuar në fshat, kam ruajtur edhe bagëtinë, kam bërë edhe punë fshati dhe s’kam fare problem. Dhe e them edhe sot me krenari. Ajo që dikur ishte turp, sot është krenari për mua.”
Gjatë bisedës, ai ndau edhe një histori nga një drekë me një personalitet të njohur të jetës publike shqiptare, i cili në atë kohë ishte ministër. Sadikaj tregoi se ajo drekë i ishte kthyer në një lëksion të rëndësishëm edhe pse kishte ndjerë siklet nga statusi i tij.
“Duke menduar që ministër, tjetri ka një lloj standardi, Po uleshim për të ngrënë, unë mora picë për vete edhe po filloja të merrja thikën e pirunin e po prisja ato copat e vogla. Edhe më tha: Shiko, e para, po tregon që je malok i vërtetë. ‘Pse?’, i thashë unë. ‘Se nga ndjesia që ke turp ta hash atë picën me dorë, po bën një gjë që nuk të shkon fare’. Teksa e kapi picën e vet tha: Kape dhe shijoje, se pica është bërë për t’u shijuar dhe jo për ta ngrënë me turp siç po e ha ti. Më ka dhënë një leksion të jashtëzakonshëm. Punë e madhe, le të më gjykojnë sa të duan! Unë do ha siç më shijon mua. E kam të ngulitur në tru këtë moment.”
Gazetari theksoi se nuk duhet të kemi turp nga ajo që jemi, por të jetojmë të lirë nga gjykimi i të tjerëve.
/tvklan.al