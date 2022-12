Mori leje për mur por ndërtoi godinë, IMT prish ndërtesën

21:18 13/12/2022

Pak ditë më parë, Theodhoraq Kapurani denoncoi në emisionin investigativ “Stop” se ngjitur me laboratorin e tij pranë Spitalit Rajonal Elbasan po ndërtohej një godinë pa leje. Sipas denoncuesit, personi që po ndërton kishte marrë leje në bashki vetëm për ndërtim muri rrethues.

IMT ka bërë vetëm një herë verifikim, por nuk kishte gjetur parregullsi. Gazetari i “Stop” verifikoi pretendimin e zotit Kapurani dhe në fakt rezultoi se ngjitur me spitalin e Elbasanit, po ndërtohej godinë dhe jo mur rrethues.

Emisioni “Stop” mësoi se leja vetëm për ndërtim muri rrethues, nga ana e Bashkisë Elbasan i është dhënë shoqërisë Alfred Kasa dhe Fiona Kasa.

Me kërkesë të emisionit Stop, IMT shkoi sërish në terren dhe kryeinspektori Alian Zabeli tha se kemi të bëjmë me një shkelje dhe përgjegjësi do të gjobitet e detyrohet ta kthejë objektin ne gjendjen fillestare.

Alian Zabeli, kryeinspektor: Subjektit do i prishet pjesa që ai ka bërë shtesë. Sipas rastit, i bie që të prishet soleta dhe ngritja e muraturës anës.

E në fakt në përgjigjen zyrtare, IMT Elbasan bën me dije se subjekti në fjalë u gjobit me 5 milionë lekë dhe objekti pa leje do të prishet./tvklan.al