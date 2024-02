“Mos i ke bërë gjë Pëllumbit?” Koka: Hysen Metën e detyruan të bënte denoncim, djemtë bënin sikur…

23:24 26/02/2024

Spartak Koka: E lanë me Pëllumbin për të blerë një lopë, kushëriri ishte i pari që sinjalizoi

Tema e kësaj të hëne në emisionin “Opinion” në Tv Klan, ka qenë në lidhje me rastin e Durrësit, ku fëmijët vranë babin e tyre dhe më pas e varrosën në sallën e bagëtive.

I ftuar për të folur në lidhje me këtë çështje ka qenë edhe gazetari investigativ, Spartak Koka, i cili tregon se ka qenë Fatmir Meta, kushëriri i Pëllumb Metës, ai që konstatoi i pari se diçka mund t’i ketë ndodhur këtij të fundit.

Sipas gazetarit, të dielën, Pëllumb Meta dhe Fatmir Meta e kishin lënë për t’u takuar që të blinin një lopë, por kjo gjë nuk ndodhi asnjëherë. Kur kushëriri tentoi ta merrte në telefon, askush nuk iu përgjigj.

Këtu filloi dyshimi i parë. Më pas, Fatmiri shkoi bashkë me vëllain e të ndjerit për te shtëpia e Pëllumbit dhe përballë ju doli Hyseni, i cili bënte sikur nuk dinte asgjë.

“I kemi detyruar ne që të bëjnë denoncim”, ishte shprehur kushëriri, ndërsa djalin e kishte pyetur: “Mos i ke bërë ndonjë gjë Pëllumbit?”

Spartak Koka: Ka qenë Fatmir Meta, kushëriri i Pëllumb Metës, djali i xhaxhait, ai i cili ka sinjalizuar i pari dhe ka konstatuar se Pëllumb Metës diçka i ka ndodhur. Ishte njeriu më i afërt në komunikimet e përditshme me të. Të shtunën ka humbur kontaktet Pëllumb Meta; të dielën kishin lënë që të blinin një lopë, ndërkohë të dielën nuk i është përgjigjur në telefon. Është shqetësuar, ka telefonuar vëllain e Pëllumbit, Ramazanin, dhe i ka thënë: “E ke parë gjë Pëllumbin?”

“Dy-tre ditë ka që e kam parë”, i ka thënë.

Të hënën i kanë telefonuar djalit, sepse i binte vazhdimisht numrit dhe numri i dilte i fikur. Kanë telefonuar Hysenin dhe ai (kushëriri) e dha edhe një intervistë sot dhe tha: “Isha unë që shkova në shtëpi. E mora në telefon të hënë”. “Të martën pastaj”, tha, “jemi mbledhur bashkë me vëllain e Pëllumbit dhe i kemi vajtur në shtëpi. Në shtëpi na ka dalë Hyseni dhe djali tjetër dhe bënin sikur nuk dinin asgjë. I kemi detyruar ne që të bëjnë denoncim”. “I kam thënë”, tha, “mos i ke bërë ndonjë gjë Pëllumbit?”

Sepse sipas tij kishte një lloj kontradiksioni Hyseni me babain. Sipas tij nuk ka dal për të komunikuar me ta, as me vëllain, as me të, bashkëshortja dhe është ai të cilit i kanë insistuar gjatë gjithë kohës. Vëllai i Pëllumb Metës na thotë diçka tjetër. Na thotë që: “Mua më ka sinjalizuar Hysen Meta për gjetjen e makinës, me datën 17. Dhe kur kam vajtur në vendngjarje, ka qenë Hyseni ai i cili më tha: ‘Xhaxhi, ja ku është makina’”.

Blendi Fevziu: Ju keni intervistuar edhe bashkëshortin e viktimës, çfarë thotë ajo?

Spartak Koka: Bashkëshortja flet për dhunë. Dhunë fizike ndaj saj që në momentin që është martuar; dhunë të cilën e ka duruar gjatë gjithë këtyre viteve në mënyrë sistematike. Nuk flet për dhunë psikologjike ndaj fëmijëve, por jo për dhunë fizike. Dhe sipas saj, nëse do e denonconte këtë dhunë mund të rrezikonte. Ai mund të lirohej dhe mund ta vriste. /tvklan.al