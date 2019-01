“Mos shko, i thashë. Nuk më dëgjoi”

“Më tha se donte të kalonte në anën tjetër të shkëmbit. E paralajmërova. ‘Mos Shko’, i thashë. Por nuk më dëgjoi. Me të hipur mbi shkëmb ra poshtë”. Kjo është dëshmia e peshkatarit Mehmet Altuntaş, i cili thotë se po gjuante peshk me shokun e tij, Hakan Bircan, kur ky i fundit humbi ekuilibrin dhe ra nga 6 metra lartësi mbi shkëmbinj. Ngjarja e rëndë ka ndodhur të shtunën në Antalya të Turqisë.

Në vendngjarje mbërritën ekipet e policisë, zjarrfikësit dhe mjekët e ndërhyrjes së shpejtë.

Pas një operacioni të gjatë dhe të mirëkoordinuar u arrit që Brican të merrej me barelë teksa me ndihmën e varkës së Rojës Bregdetare u dërgua në Portin e Jahteve Kaleiçi. Nga aty një ambulancë e dërgoi me shpejtësi në spital, ku ndodhet në gjendje të rëndë.

Agjencia turke e lajmeve “DHA” ka arritur të filmojë sekondë pas sekonde të gjithë operacionin e shpëtimit të peshkatarit.

/tvklan.al