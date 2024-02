Mosfilm feston 100-vjetorin

Shpërndaje







11:50 03/02/2024

Si Rusia po mbush boshllëkun e lënë nga Perëndimi në kinematë ruse?

Mosfilm, gjiganti shtetëror i kinemasë sovjetike dhe ruse që prodhoi filma klasikë si “Battleship Potemkin” dhe “Solaris”, festoi 100-vjetorin e themelimit pak ditë më parë. Për vetë drejtorin e saj ky moment është mjaft i rëndësishëm.

“Për mua Mosfilmi është një punë shumë e madhe. Unë punoj në Mosfilm për gati 50 vite. Gjithë jeta ime është e lidhur me të, ka qenë si një shtëpi për mua. Sigurisht, i kushtova shumë energji dhe gjithçka që kisha Mosfilmit, kështu që 100-vjetori është një ngjarje shumë e rëndësishme për mua.”

Karen Shakhnazarov, drejtor i përgjithshëm i saj thotë se është krenar për këtë studio filmike dhe shpjegon se megjithëse ishte në pronësi të shtetit, ajo i ka mbuluar vetë shpenzimet e saj.

“Gjatë 25 viteve që kam qenë drejtues i studios, mund të thuhet, se ne ndërtuam një studio të re. Nuk është i njëjti Mosfilm si dikur. Është një rast që mund të them se jam krenar për atë që arritëm sidomos duke pasur parasysh se nuk kemi marrë asnjë mbështetje. Statusi i Mosfilm është një ndërmarrje unitare shtetërore, por funksionon si një ndërmarrje private dhe varet plotësisht nga sa mund të fitojë. Gjithçka që morëm u investua në zhvillimin dhe modernizimin e studios, nuk morëm asnjëherë para nga shteti, as për të mbështetur funksionimin e saj, as për modernizimin e saj, bëmë gjithçka sipas mundësive tona dhe asaj që fituam. Të them të drejtën nuk ka qenë gjithmonë e lehtë ,por jemi përpjekur. Arritëm ta modernizojmë plotësisht studion. Sot, kur bëhet fjalë për teknologjitë që kemi përdorur për të krijuar filma, Mosfilm nuk është inferior ndaj asnjë studioje në botë, dhe i kalon shumë prej tyre, kur flasim për figurën, zërin, punën dixhitale, të gjithë komponentët.”

Por me luftën në Ukrainë shumë prodhime kinematografike ruse u braktisën nga Perëndimi.

E njëjta gjë ka ndodhur edhe në Rusi ku prioritet po u jepet filmave rusë të cilët po sjellin edhe të ardhurat më të mëdha në kinema.

71-vjeçari shpjegon se ndryshimet e fundit që kanë ndodhur kanë pozitive.

“Është një dhuratë për ne që filmat perëndimor po largohen nga tregu. Ka një çështje tjetër, si mund ta përdorim këtë? Shpresoj kjo që të ketë efektin e vet. Megjithatë, duhet të them që amerikanët vijnë në tregun tonë, në një mënyrë apo një tjetër. Kam një ndjenjë që kjo ndodh gjithnjë e më shumë. Është e kuptueshme që konkurrenca është thelbësore për industrinë e filmit, por ka raste kur duhet të rrisim nivelin e krijimit të filmit tonë, dhe tani është një kohë e mirë për të bërë këtë .”

Mosfilm i ka mbijetuar si epokës komuniste sovjetike, kur filmat i nënshtroheshin censurës së rreptë, ashtu edhe rënies drastike ekonomike që pasoi rënien e Bashkimit Sovjetik në 1991.

Tani gjigandit të prodhimit të filmit i duhej të kapërcejë edhe situatën e vështirë që solli agresioni rus në Ukrainë.

Shakhnazarov, i cili ishte një nga figurat kryesore kulturore në Rusi që mbështeti publikisht atë që Kremlini e quan “operacioni ushtarak special” në Ukrainë menjëherë pasi filloi thotë se nga e gjithë kjo situatë duhet të përfitojnë kineastët rusë.

“Kur takohen dy persona të fortë, secili prej tyre dëshiron gjithmonë të dominojë. Është e pashmangshme. Mendoj se konflikti midis Rusisë dhe Perëndimit është gjithashtu i pashmangshëm. Mund të jetë më i thellë, mos na ruajt Zoti të ndodhë një luftë si ato që kemi pasur. Mund të ketë edhe disa këndvështrime. Megjithatë, në thelb është e pashmangshme. Nuk ka nevojë ta shohim negativisht këtë që po ndodh. Është normale dhe madje e dobishme. Mendoj se ka shumë gjëra që nuk do t’i kishim arritur nëse nuk do të kishim një kundërshtar kaq të fuqishëm në një mënyrë ose në një tjetër. Mund të kishte marrë një formë tjetër. Por kjo është mënyra se si u shfaq. Pas rënies së Bashkimit Sovjetik, Perëndimi, besnik në formën e një qendre të fuqishme, vendosi të zgjidhte problemin e përjetësisë së tij në favor të tij, një herë e përgjithmonë. Perëndimi u përpoq ta bënte këtë duke zgjeruar NATO-n, kjo është e qartë. Kjo më pas shkaktoi edhe konfliktin në Ukrainë.”

Ai shpjegon se ashtu si në të kaluarën edhe në të ardhmen Perëndimi dhe Rusia do ta gjejnë gjuhën e përbashkët.

“Në fund, duhet të arrihet një lloj ekuilibri. Unë mendoj se do të ndodhë, dhe pas kësaj, ashtu siç ndodh gjithmonë në marrëdhëniet tona, do të ndodhë një lloj kthimi prapa. Ashtu si pas Luftës së Dytë Botërore, ishte Lufta e Ftohtë, Mbaj mend që gjërat kanë qenë njësoj, shumë të vrazhda, por pas kësaj, njerëzit e ndjenë se kishte një ekuilibër dhe u lodhën nga e gjithë kjo dhe u bë një çtensionim. Por pastaj u bë një gabim më i madh. Pas vitit 1991 rënia e Bashkimit Sovjetik është sigurisht një dramë dhe një tragjedi për ne. Por nga ana tjetër ishte një shans për të ndërtuar një botë të re. Bashkimi Sovjetik ka shpërbërë Traktatin e Varshavës. Ishte një shans thelbësor për t’i dhënë fund kësaj ngecjeje dhe për të filluar një epokë të re. Por fatkeqësisht, Perëndimi, ose disa fuqi në Perëndim që mbizotëruan, vendosën t’i japin fund kësaj paqeje. Një herë e përgjithmonë në favor të tyre. Pra, në këtë rast, unë mendoj se është pala tjetër ajo që është përgjegjëse. Unë nuk po idealizoj Rusinë, por në këtë rast është e qartë.”

Megjithatë pavarësisht zhvillimeve politike brenda dhe jashtë Rusisë industria e filmit po ecën me ritme të mira. Këtë e tregojnë fitimet që kanë arritur nivelet e para pandemisë. Por cilat janë filmat që pëlqehen më shumë?

“U befasova kur mësova se filmat për luftën janë më të njohurit në mbarë botën, si jashtë ashtu edhe këtu. Të gjitha projektet tona më të mëdha, kanë shumë më pak shikues sesa filmat tanë për luftën. Filmat për luftën kanë një interes shumë të madh s nga një numër I konsiderueshëm i teleshikuesve të huaj”.

Shumë nga filmat më të suksesshëm të Mosfilm janë vendosur gjatë luftës dhe trazirave, përfshirë ngjarje nga Lufta e Dytë Botërore.

Klan News