17:47 16/03/2022

Pas sulmit ajror të Rusisë në një bazë ushtarake pranë kufirit të Ukrainës me Poloninë, vend anëtar në NATO, përgjatë fundjavës, janë shtuar shqetësimet sesi kjo luftë mund të përshkallëzohet lehtësisht.

Nëse një vend i NATO-s sulmohet drejtpërdrejtë, të gjitha vendet janë të detyruara t’i shkojnë në mbrojtje.

Sekretari i Përgjithshëm i aleancës, Jens Stoltenbeg, paralajmëroi këtë të mërkurë Moskën se një sulm kundër një vendi të vetëm nuk do të tolerohet.

“Moska nuk duhet të ketë asnjë dyshim, NATO nuk do të tolerojë asnjë sulm në sovranitetin e një aleati apo në integritetin e tij territorial”, tha ai./tvklan.al

NATO Secretary General Jens Stoltenberg says “Moscow should be in no doubt, NATO will not tolerate any attack on allied sovereignty or territorial integrity”.



Latest: https://t.co/9isHKCSWfd



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 pic.twitter.com/wtxzGCMPr6