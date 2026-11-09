Bashkimi Evropian do të dërgojë një ekip të përbashkët zyrtarësh të lartë në Abu Dhabi, ku më 10 dhe 11 nëntor do të zhvillohet raundi i ardhshëm i bisedimeve për paqen mes Rusisë dhe Ukrainës. Vendimi i institucioneve europiane vjen pavarësisht qëndrimit të Kremlinit, i cili ka deklaruar se negociatat do të zhvillohen vetëm në formatin trepalësh Rusi-Ukrainë-SHBA, me Uashingtonin si ndërmjetësues.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha se në takimet e ardhshme nuk parashikohet pjesëmarrja e drejtpërdrejtë e vendeve europiane. Ai theksoi se amerikanët dhe ukrainasit kanë kanalet e tyre të komunikimit me europianët dhe se po punojnë për krijimin e një mekanizmi koordinimi.
“Ajo që do të ndodhë në Abu Dhabi në ditët në vijim janë negociata trepalëshe mes Rusisë dhe Ukrainës, me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara”, deklaroi Peskov, i cituar nga agjencia ruse e lajmeve TASS.
“Amerikanët kanë kanalet e tyre të komunikimit me europianët, ndërsa edhe ukrainasit kanë kanalet e tyre. Me sa duket, ata po ndërtojnë tashmë një mekanizëm të përbashkët koordinimi. Por, siç e theksova, në Abu Dhabi bëhet fjalë për negociata trepalëshe”, shtoi ai.
Nga ana tjetër, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, konfirmoi se BE-ja do të jetë e pranishme në Abu Dhabi, pas një bisede me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy.
“BE-ja do të jetë e pranishme përkrah partnerëve tanë”, deklaroi Von der Leyen, duke theksuar gjithashtu rëndësinë e rikthimit dhe garantimit të lirisë së lundrimit në Detin e Zi. Ajo përsëriti mbështetjen për kërkesën e Zelenskyt për një armëpushim që të përfshijë infrastrukturën energjetike dhe atë ushqimore.
Delegacioni i përbashkët i Komisionit Evropian dhe Këshillit Evropian do të drejtohet nga Bjoern Seibert, shefi i kabinetit të Von der Leyen, dhe Anna-Maria Boura, këshilltarja kryesore për politikën e jashtme e presidentit të Këshillit Evropian, António Costa.
Në bisedime do të marrin pjesë gjithashtu përfaqësues të Francës, Gjermanisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, në nivel këshilltarësh për sigurinë kombëtare. NATO do të përfaqësohet nga shefi i shtabit, Geoffrey Van Leeuwen.
Pjesëmarrja e BE-së vjen në një kohë kur institucionet europiane kanë shprehur gatishmërinë për t’u angazhuar drejtpërdrejt edhe me delegacionin rus. Megjithatë, ende nuk është e qartë nëse do të ketë takime ballë për ballë mes tyre apo nëse përfaqësuesit europianë do të zhvillojnë bisedime të veçanta me palët.
Zyrtarët europianë këmbëngulin se BE-ja duhet të jetë pjesë e diskutimeve për çdo marrëveshje që prek sigurinë e kontinentit. “Çdo kuadër i sigurisë europiane i takon Bashkimit Evropian të vendosë, pasi është një çështje që ndikon drejtpërdrejt në sigurinë e BE-së. Prandaj, në diskutime të tilla, BE-ja duhet të jetë e pranishme”, deklaroi zëdhënësja e Komisionit Evropian, Paula Pinho.
Debati për përfaqësimin e Europës në negociata është shoqëruar edhe me përplasje mes liderëve europianë. Kryeministrja italiane, Giorgia Meloni, i ka kërkuar presidentit të Këshillit Evropian, António Costa, emërimin e një të dërguari të posaçëm europian, duke kritikuar mungesën e koordinimit mes formateve diplomatike.
Edhe ministri i Jashtëm polak, Radosław Sikorski, ka paralajmëruar se interesat e vendeve të Europës Lindore duhet të merren parasysh në çdo bisedim me Moskën. “Gjëja e fundit që duam është që Europa Perëndimore të negociojë me Rusinë pa u vënë në dijeni vendet e Europës Lindore”, u shpreh ai.
Bisedimet në Abu Dhabi do të shënojnë rifillimin e negociatave trepalëshe për paqe, të ndërprera që nga shkurti, kur lufta me Iranin zhvendosi vëmendjen e Uashingtonit.
Delegacioni ukrainas do të drejtohet nga Rustem Umerov, kreu i Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme, ndërsa në përbërje do të jenë edhe Kyrylo Budanov, Sergiy Kyslytsya dhe Davyd Arakhamia. Delegacioni rus do të kryesohet nga Vladimir Medinsky, ndihmës i presidentit Vladimir Putin, i shoqëruar nga zëvendësministrat e Jashtëm Sergei Ryabkov dhe Mikhail Galuzin. Shtetet e Bashkuara do të përfaqësohen nga të dërguarit specialë Steve Witkoff dhe Jared Kushner.
Kështu, ndërsa Moska këmbëngul se negociatat do të zhvillohen vetëm mes tre palëve, BE-ja synon të sigurojë praninë e saj në proces, duke argumentuar se çdo marrëveshje për paqen dhe sigurinë e Ukrainës ka pasoja të drejtpërdrejta edhe për Europën.
/tvklan.al