Moska: SHBA të mos e klasifikojë vendin shtet terrorist

Shpërndaje







17:06 13/08/2022

Kjo mund të çojë në një prishje të marrëdhënieve mes dy vendeve, sulmet në disa rajone ukrainase vijojnë

Rusia ka paralajmëruar SHBA- në se vendosja potenciale e Rusisë në listën e shteteve sponsorizuese të terrorizmit mund të jetë një “pikë pa kthim” në marrëdhëniet diplomatike mes dy vende që mund të çojë edhe në prishjen e tyre.

Alexander Darchiev, drejtor i Departamentit të Amerikës së Veriut të Ministrisë së Jashtme ruse, u pyet në një intervistë me agjencinë ruse të lajmeve “TASS” u shpreh se në situatën aktuale çdo gjë mund të jetë e mundur. Çdo konfiskim i mundshëm i aseteve ruse nga SHBA do të shkatërronte plotësisht marrëdhëniet dypalëshe të Moskës me Uashingtonin, shtoi Darchiev.

Ushtria e Ukrainës goditi një depo municionesh ruse pranë një ure kryesore në jug dhe shtoi se tani kishte aftësinë të godiste pothuajse të gjitha linjat e furnizimit të Moskës. Forcat ruse kanë marrë kontrollin e plotë të Pisky, një fshat në periferi në rajonin Donetsk të Ukrainës. Ministria tha gjithashtu se ushtria kishte shkatërruar një sistem rakete HIMARS të furnizuar nga SHBA pranë qytetit lindor të Ukrainës, Kramatorsk dhe një depo me municione.

Trupat ukrainase sulmuan pozicionet ruse me raketahedhës në rajonin e Kharkiv, ku zyrtarët thonë se po bëjnë përparim drejt rimarrjes së fshatarëve lindorë nga forcat e mbështetura nga Rusia. Javën e kaluar, këshilltari presidencial ukrainas Oleksiy Arestovych tha se ushtria kishte rimarrë dy fshatra pranë Izyum në rajonin e Kharkiv, i cili kufizohet me Rusinë, dhe se po përparonin në një të tretën e vendit.

Agjencitë e sigurisë të Ukrainës lëshuan një deklaratë të përbashkët duke bërë thirrje që Kombet e Bashkuara dhe Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq të dërgojnë përfaqësues në vendet ku Rusia mban të burgosur të luftës ukrainas. Kërkesa vjen pas akuzave të mëparshme nga Kievi se forcat e Moskës kanë torturuar dhe ekzekutuar të burgosur.

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, u ka thënë zyrtarëve të qeverisë që të ndalojnë së foluri me gazetarët për taktikat ushtarake të Kievit kundër Rusisë, duke thënë se komente të tilla janë të papërgjegjshme. Ndërkaq dy anije të tjera u larguan nga portet e Detit të Zi të Ukrainë , duke e çuar numrin total të anijeve që do të niseshin nga vendi sipas një marrëveshjeje të ndërmjetësuar nga OKB në 16.

Fulmar S me flamur të Barbados u largua nga porti Chornomorsk i Ukrainës, duke transportuar 12,000 ton misër në provincën jugore të Iskenderun të Turqisë. Anija Thoe me flamurin e ishullit Marshall u nis nga i njëjti port dhe u drejtua për në Tekirdag të Turqisë, duke transportuar 3,000 ton fara luledielli.

Klan News