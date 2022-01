Me reshje dhe temperatura të ulëta, si do të jetë moti gjatë kësaj jave

09:04 31/01/2022

Kjo javë do të jetë e paqëndrushme sa i përket kushteve atmosferike. Sipas meteorologes Lajda Porja, do të ketë ditë shtim të reshjeve, por edhe ditë të ftohta pa reshje. Ndërsa në fundjavë pritet të ketë rritje të temperaturave por rikthehen reshjet e shiut dhe dëborës.

“Ka nisur me kthjellime e vranësira të pakta. Parashikohet që vranësirat nga ora në orë do jenë më shumë prezente sidomos në zonat malore, duke bërë që sot e gjatë natës të kemi edhe zhvillim të vranësirave dhe dita e martë do të nisë me reshje, rikthehen reshjet në gjithë territorin shqiptar. Ultësira Perëndimore do të ketë reshje shiu, ndërkohë reshjet e dëborës në zonat malore në gjithë shtrirjen lindore ku pritet një sasi relativisht me intensitet mesatar dhe në zonat verilindore.

Megjithatë, reshjet do qëndrojnë shumë pak të mërkurën kur do të jenë momente me flokë dëbore. Që nga dita e enjte do të kemi përmirësim të motit, për t’u rikthyer prezenca e reshjeve sërish në fundjavë. Përsa i përket temperaturave, mbyllet muaji Janar kryesisht i thatë. Ka një situatë të paqëndrueshme. Priten dita e mërkurë, e enjte dhe e premte ditë të ftohta por pa reshje, ndërkohë e marta e ngrohtë dhe me reshje, fundjava risjell rritjen e temperaturave por edhe reshjet në territor, kuptohet do të kemi dhe reshje dëbore në zonat malore të cilat mbeten sërish në vlerën -2 apo -3 gradë”, u shpreh meteorologia Lajda Porja në një lidhje për Klan News.

Gjatë ditëve në vijim, sidomos duke filluar nga e mërkura, pritet të ketë ulje të temperaturave deri ditën e premte. /tvklan.al