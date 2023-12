Mot me diell deri paraditen e së enjtes

10:33 11/12/2023

Porja: Temperaturat do të rriten, në mesjavë vlerat maksimale shkojnë në 20 gradë Celsius. E premtja shi në të gjithë vendin

Java ka nisur me diell dhe me mot të qëndrueshëm. Sipas parashikimeve të Meteoalb kjo situatë do të vijoj deri ditën e Enjte në paradite.

“Të paktën deri të enjten, moti do të jetë kryesisht i kthjellë, vranësira të lehta dhe kalimtaret. Parashikohet që në pjesën e dytë të ditës do të ketë reshje në zonat veriore dhe disa zona në qendër, duke lënë jugun nën ndikimin e kthjellimeve. Dita e premte do të risjellë reshje në të gjithë territorin shqiptar dhe reshje dëbore në zonat malore. E premtja parashikohet të ketë edhe rrebeshe.”

Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje graduale në ditët në vijim, sipas parashikimeve të sinoptikanëve ky Dhjetor do të jetë i ngrohtë.

“Në fakt kjo javë do të jetë një javë më e ngrohtë duke e krahasuar me javën që lam pas. Dita e martë, e mërkurë edhe dita e enjte do të risjellin rritje të temperaturave sidomos në vlerat e mesditës duke bërë që maksimalet ditën e martë të jenë 16 gradë, të mërkurën do të jenë 18-19 dhe deri në 20 gradë ditën e enjte.”

Fundjava ka sinjale që të ketë mot të paqëndrueshëm, por sinoptikanët parashikojnë se deri më 25 Dhjetor temperaturat të jenë më të larta se sa vlerat tipike të Dhjetorit.

