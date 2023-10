Mot me diell gjysmën e parë të javës

10:31 23/10/2023

Pjesa e parë e kësaj jave do të mbizotërohet nga mot i kthjellet dhe me diell. Sipas parashikimeve të sinoptikanëve kushtet atmosferike do të ndryshojnë prej mesit të javës.

Temperaturat maksimale të ajrit nga e hëna deri të mërkurën do të ngjiten deri në 26 gradë, më pas do të pësojnë një ulje graduale.

Tetori sipas meteorologëve ka shënuar temperatura të larta, pothuajse 10 gradë mbi vlerat mesatare tipike të muajit.

Klan News