Dita e Mërkurë do të karakterizohet nga mot relativisht i paqëndrueshëm. Sipas Meteoalb, temperaturat do të variojnë nga 8 Gradë Celsius vlera minimale deri në 26 Gradë Celsius ajo maksimale.

Era do të fryjë me drejtim veriperëndim-juglindje me shpejtësi mesatare 5 m/s, përgjatë vijës bregdetare e lugina era do të fitojë shpejtësi deri 10 m/s.

Dallgëzimi në det do të jetë i forcës 1- 3 ballë.

/tvklan.al