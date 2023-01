Moti i keq godet Kosovën

17:23 20/01/2023

Përmbyten Skënderaj, Mitrovica dhe Klina

Shumë zona janë përmbytur pas reshjeve të shumta në dy ditët e fundit në Kosovë. Skënderaj dhe Mitrovica janë dy komunat më të prekura dhe kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme.

Situatë e ngjashme është edhe në Klinë dhe Istog. Këto janë pasojat e vërshimeve të një dite më parë në Mitrovicë, Skënderaj dhe Klinë. Dëmet më të mëdha konsiderohet se janë në ekonomi familjare. Gjithashtu dëme ka edhe në infrastukturë, biznese dhe automjete. Ekipet janë në terren dhe po bëhet vlerësimi i tyre.

Vetëm në Skënderaj sipas kreut të kësaj komune dëmet kapin shifrën miliona Euro.

Kryeministri i vendit, Albin Kurti gjatë së premtes ka qëndruar në Istog.

“Qeveria e Kosovës me të gjitha institucionet shtetërore do t’i ndihmojë e do t’i mbështesë mirëpo paraprakisht do të bëhet një vlerësim i këtyre dëmeve të shkaktuara dhe i nevojave që të vazhdojnë jetën normalisht”.

Në fshatin Drejë të Istogut, Forca e Sigurisë së Kosovës evakuoi 14 familje me rreth 60 anëtarë të cilit kishin mbetur të bllokuar gjatë gjithë ditës së enjte.

Për shkak të përmbytjeve rruga Mitrovicë-Brnjak është pjesërisht e bllokuar.

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se reshje të shiut pritet të ketë edhe gjatë ditëve në vazhdim.

