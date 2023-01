Moti i keq, pezullohet lundrimi në Durrës

10:13 18/01/2023

I gjithë territori i vendit vijon të jetë nën pushtetin e reshjeve të shiut. Reshjet kanë qenë me intensitet në disa zona. Situata e motit të keq ka pezulluar lundrimin në portin e Durrësit. Tragetet drejt Barit dhe Ankonës nuk u nisën këtë mëngjes ndërsa transporti ndërkombëtar i udhëtarëve do të rinisë me përmirësimin e kushteve të motit.

Në zonat e tjera të vendit situata është e qetë. Reshjet kanë shtuar edhe prurjet në kaskadë. Autoritetet njoftojnë se ka patur shkarkime të kontrolluara dhe për pasojë në zonën e Nënshkodrës nuk ka situatë me përmbytjet. Sipas meteorologëve këto kushte të motit do të vijojnë të paktën edhe për dy ditë të tjera ndërsa në fundjavë do të kemi ulje të ndjeshme të temperaturave duke sjellë reshje bore në zonat malore.

Klan News