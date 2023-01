Moti i keq, reshje dëbore në Korçë

09:59 20/01/2023

Gjatë natës, reshjet e shiut në Korçë kanë vazhduar me intensitet te ulët dhe mesatar, ndërsa në lartësitë mbi 1200 metra ka patur reshje dëbore me trashësi 5-15 centimetra, kryesisht në segmentin e Dardhës.

Segmentet kryesore nacionale dhe ato turistike Qafa e Thanës-Pogradec-Korçë-Kapshticë, Korçë-Voskopojë, Boboshticë-Dardhë dhe Korçë-Qafa e Qarrit-Ersekë kanë qenë të hapura dhe pa probleme dhe është punuar gjatë gjithë natës për mirëmbajtjen e tyre.

Në Bashkinë Kolonjë gjatë natës ka patur erëra të forta dhe shira të rrëmbyeshëm, ndërsa në mëngjes borë 2-3 centimetra.

Janë dëmtuar 3 çatitë e shkollave në Kolonjë, respektivisht në Selenicë, Shalsi dhe Borovë. Në dy shkollat e para do të kryen punimet nga bashkia ditën e sotme dhe nesër do të vijojë mësimi normalisht. Shkolla e Borovës ka kohë që nuk funksionon si e tillë, por si qendër votimi dhe riparimet do të kryhen më vonë.

Ka përmirësim të furnizimit me energji elektrike, ka dëmtime të vogla në Bashkinë Pogradec fshati Jollë, në Bashkinë Devoll fshati Çipan, në Bashkinë Korçë, fshatrat Kodra dhe Peshtan, të Njësisë Administrative Vithkuq.

Grupet e punës janë në teren dhe po vazhdojnë nga riparimet e defekteve./tvklan.al