13:34 30/12/2022

Meteorologët: Nuk do të ketë reshje, dita e parë e Janarit hyn me diell

2022 do të mbyllet me mot të qëndrueshëm dhe me diell, i ngjashëm me kushtet meteorologjike pranverore, sipas sinoptikanëve.

Edhe ditët e para të 2023 do të jenë të ngjashme me të stinës së pranverës.

Sinoptikanët theksojnë se parametrat e erës do të jenë të papërfillshme pasi do të jetë e lehtë dhe mesatare në det.

