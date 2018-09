Motori përplaset me furgonin e Policisë Kufitare

Shkodër- Një aksident rrugor ka ndodhur në vendin e quajtur shtëpitë e malësorëve, fshati Oblikë. Sipas policisë është përplasur një motor pa targa, i drejtuar nga shtetasi H. B. 69 vjeç, banues në lagjen Liria, Shkodër me mjetin tip furgon i Policisë Kufitare Shkodër me targë SH0238E, me drejtues punonjësin e policisë F. K. 49 vjeç, banues ne Shirokë, Shkodër.

Si pasojë e përplasjes ka mbetur i dëmtuar drejtuesi i motorçikletës, i cili u dërgua për ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal Shkodër nën kujdesin e mjekëve.

Në vendngjarje po kryen veprimet grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë Rrethit Gjyqësor Shkodër për sqarimin e rrethanave të aksidentit./tvklan.al