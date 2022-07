Motorët e ujit pa dokumentacion, gjobiten 9 pronarët

Shpërndaje







12:19 31/07/2022

Policia në aksion për kontrollet e lokaleve për muzikën e lartë

9 pronarë të mjeteve lundruese në Shëngjin janë ndëshkuar me gjobe nga Policia Kufitare për mungesë dokumentacioni. Sipas policisë ata u penalizuan për thyerje të rregullave detare duke marr masë administrative deri në bllokim te mjetit lundrues.

Gjatë sezonit veror problem në plazhet e Lezhës mbetët edhe muzika e lartë.

Motorët e ujit kanë qenë shkaktarë të disa prej incidenteve me pasoja te renda për jetën e turistëve përgjatë këtij sezoni turistik. Rasti me i fundit ishte ai i 17 korrikut ne Jale ku Gjergj Priftulit I doli nga kontrolli gomonia duke dalë në breg dhe plagosur dy turistë që po pushonin. Precedenti tjetër ishte ai dhe në zonën e Jonufrës ku një tjeter duke lundruar e kundërshtim me rregullat plagosi një 7 vjeccar.

Fatmirësisht në plazhët e Lezhës juk ka pasur deri tani të tilla incidente./Tv Klan