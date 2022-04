Foto ilustrim



Motoristi përplaset me autobusin e Shkozës, ndërron jetë në spital

Shpërndaje







11:27 24/04/2022

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur ditën e sotme në Tiranë. Një motorist, rreth 45 vjeç është përplasur me një autobus të linjës së Shkozës.

Për pasojë ai ka marrë dëmtime të rënda dhe është dërguar në spital, ku fatkeqësisht ka ndërruar jetë. Viktima mbetet ende i paidentifikuar.

“Më datë 24.04.2022, në Shkozë, një motomjet me drejtues ende të paidentifikuar, rreth 45 vjeç, është përplasur me autobusin e linjës së Shkozës, me drejtues shtetasin H. T., 60 vjeç. Si pasojë e aksidentit drejtuesi i motomjetit, ka ndërruar jetë në spital”, thuhet në njoftimin e policisë.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit./tvklan.al