Motori i policisë përplas këmbësoren

17:49 31/05/2022

Punonjësi i policisë me iniciale E.Sh teksa po patrullonte në sektorin e shërbimit me motor, ka aksidentuar këmbësoren 38-vjeçare me iniciale J.L.

Ngjarja ka ndodhur ditën e sotme, rreth orës 17:05 në bulevardin kryesor të Vlorës.

Si pasojë është dëmtuar këmbësorja, si dhe pasagjeri në motorrin e policisë me inciale K.M. i cili po ashtu është punonjës policie të cilët ndodhen në spitalin Rajonal Vlorë, nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit./tvklan.al