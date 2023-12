Motra e vogël iu birësua, Denisa: Mamaja e vuan shumë, më thotë “do vdes”

18:10 24/12/2023

Në rubrikën e sotme të “Ka një mesazh për ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, është transmetuar historia e trishtë e 17-vjeçares Denisa. Pasi tregoi peripecitë që kishte kaluar në një bisedë me moderatorin e programit, Ardit Gjebrea, ajo rrëfeu edhe historinë e motrës së vogël, e cila pati fatin e saj dhe përfundoi në “Shtëpinë e Foshnjës”.

Ndryshe nga Denisa, motra e vogël nuk u rikthye asnjëherë në familje, pasi u birësua. Sipas 17-vjeçares, kjo ndodhi sepse mamaja e saj u diagnostikua me kancer gjiri dhe nuk i dhanë shpresë për të jetuar. Si çdo nënë që nuk do ta lë fëmijën të rritet në vuajtje, ajo pranoi që ta adoptonte.

Ardit Gjebrea: Pse pastaj erdhi në jetë edhe një motër?

Denisa: Po, pas tre viteve, erdhi në jetë motra ime. Edhe mami përsëri tha që “do lind në Tiranë që të shkoj përsëri tek e njëjta ‘Shtëpi e Foshnjës’, ku qe goca e madhe”. Dhe tha që “do ta marrë pas tre viteve kur të bëhet tre vjeçe”, se nuk kishte as kushte të mira ekonomike, as shëndetësore. Pasi e çoi motrën atje, kaluan tre vite me sfida dhe gjithçka. Mami diagnostikohet nga kanceri i gjirit. Me gjithë ato peripeci, mamit iu desh që të shkonte të kryente operacionin, me kimioterapi, rreze. Dhe mua më la tek të afërmit e mi. Unë e ndieja shumë mungesën e mamit sepse isha 6 vjeçe. Nuk e di sesi më dukej jeta sepse isha mësuar me praninë e mamit. Se vija dhe nga Shtëpia e Fëmijës, e mbaja mend (fillon të qajë) se çfarë kisha kaluar.

Ardit Gjebrea: Një vjeç e gjysmë ti u ktheve në shtëpi. Rrije me mamin, më tregove të gjithë peripecitë, erdhi në jetë motra. Motrën e çojnë në “Shtëpinë e Fëmijës” me ç’kuptova dhe pastaj motrën, kur e morët në shtëpi prapë?

Denisa: Mami tha që “pasi të shërohem do ta marrë fëmijën, vajzën” dhe “Shtëpia e Foshnjës” ra dakord. Kur mami u shërua nga kanceri i gjirit, theu këmbën.

Ardit Gjebrea: Dhe prapë nuk e morët motrën?

Denisa: Jo, mami pas asaj dite është akoma në karrocë. Nuk lëviz, është me aftësi të kufizuara.

Ardit Gjebrea: Po babi si është?

Denisa: Babi mirë, sëmurë. Përpara dy javësh e nxorën nga spitali.

Ardit Gjebrea: Domethënë, ti gjithë jetën prindërit i mban mend sëmurë. Mami nuk lëviz, babi sëmurë, motra ku është?

Denisa: Motra është e birësuar. Se meqë mamit nuk i dhanë shpresë për jetë, i thanë që “ti nuk do mundesh”. Dhe mami mendoi për një vend më të mirë që t’i japë një strehë, t’i japë një mundësi më të mirë se…

Ardit Gjebrea: Motra është e birësuar?

Denisa: Po, është e birësuar për shtatë vite.

Ardit Gjebrea: Pra, deri në pesë vjeç ju keni qenë me të, pastaj jo më?

Denisa: Mami e vuan shumë. Edhe sot. Nuk e di, për atë ajo thotë: “Do vdes”. Unë jam rritur me atë që mami çdo ditë, nga momenti në moment mund të ndërrojë jetë. Nga momenti në moment, ashtu jam rritur. /tvklan.al