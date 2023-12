“Motra ka ardhur me dhuratë”, si ia doli Oljana Maloku të zhdukte xhelozinë e djalit pas lindjes së vajzës

Shpërndaje







13:36 29/12/2023

Viti 2023 ka sjellë në familjen e spikeres Oljana Maloku një bekim të madh, ardhjen në jetë të vajzës, Aminës. Në emisionin “Shije Shtëpie” në Tv Klan, ajo u shpreh se lindja e saj ishte plotësimi i një ëndrre për të patur një shoqe të përjetshme.

Gëzimi në familje është i pamatë, por fillimisht djali i saj 6-vjeçar reagoi siç bëjnë fëmijët zakonsiht në raste të tilla, me pak xhelozi.

Oljana Maloku: Djali e priti mirë, me shumë xhelozi në fillim dhe pak jo me dëshirë se donte vëlla.

Katerina Trungu: Unë plotësova dëshirën.

Oljana Maloku: E shohin si skuadër futbolli, e shohin si aleat në të ardhmen. U mundova duke qenë se ai është fans i makinave i bëra një dhuratë kur linda që ai kur të shohë vajzën për herë të parë, i nxora një makinë nga jastëku dhe i thashë Amina paska ardhur me një dhuratë që ta merrte pak me qejf. “Si e paska sajuar”, tha, “nga ta nxuri barku ty njëherë pa mirë ajo. Paska menduar që në bark për mua” dhe filloi ta ketë me shumë… sidomos dhurata që i bëri me demek, Amina ishte edhe e duhura për të.

Skenat e xhelozisë vazhduan për disa kohë, por shumë shpejt u kthyen në gjeste të ëmbla. Megjithatë tani ka filluar një fazë tjetër, shpjegon spikerja dhe është xhelozia ndaj prindërve.

Oljana Maloku: Xhelozia në fillim ishte ndaj motrës, por tani është ndaj nesh, pra atë e do shumë, “ku paske qenë, na trete”, ca shprehje që i thotë motrës, “na trete moj na trete”, por që e ka me ne. Ne padashje jemi jo të kujdesshëm shpeshherë sepse bebi ka atë magjinë që të bën për vete t’i flasësh gjatë gjithë kohës, ta ledhatosh, harrojmë që në cepin tjetër duke lozur mund të jetë Anuar. Ai preket dhe më shumë e ka ndaj nesh që “nuk po më përkëdhelni, nuk po më mbani afër” se sa e ka më ndaj motrës siç e kishte në fillim./tvklan.al