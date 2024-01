“Motrat mu në p***, s’më rr*het fare”/ Firma e transportit s’i jep qytetarit mjetin dhe e shantazhon

Shpërndaje







21:19 17/01/2024

Jemi pranë Portit të Durrësit, pasi një qytetar që ka blerë një makinë në SHBA, tregon se ka paguar 800 dollarë transportin me kompaninë “Monte Cristo”, që e ka Edmond Zykaj.

Ai ka paguar dhe doganën në Durrës që në 30 tetor 2023, por makina nuk i jepët sepse i ngarkohet edhe një pagesë ekstra, një gjobë, që ka marrë kontenieri e pjesëtuar me 3 makina, që ka patur brenda.

Qytetarit i kërkohet të paguajë edhe 867 dollarë të tjera. Ai e ka denoncuar çështjen te krimi ekonomik dhe në prokurori, por makina vijon të mbetet në port e bllokuar.

Denoncuesi: Kam qenë vetë në Amerikë, në muajin gusht, kam bërë një blerje të një automjeti Mercedes-Benz, C 300, në vitin 2011. E kam blerë automjetin, pasi kam paguar të zotin e mjetit dhe kam marrë kontratën e shitjes në dorë, kam kërkuar në internet që të gjeja një kompani transporti, nga Amerika me kontenier, që ta sillja në Portin e Durrësit. Pasi e kam gjetur, kam folur me “Monte Cristo”-n, me administrator Edmond Zykaj, me të cilin kam rënë dakord me një vlerë 800 dollarë, për pagesë, për shërbimin që do kryente. Ka ardhur automjeti në Portin e Durrësit, kam kontaktuar zotin Mirjan Jahja, me të cilën kemi rënë dakord me pagesën, i cili më ka kërkuar 40 mijë lekë të vjetra dhe 210 euro për uljen e kontenierit, shërbim për të cilën duhet të paguheshin. Kam bërë edhe pagesën e doganës, 1 milionë e 85 mijë lekë. Në datë 31 dalin pretendimet për një detyrim, që detyrohesha mbi çka kisha paguar deri në këto momente. Ishte një vlerë 867 dollarë, që kjo lidhet me një mbifaturim dhe mendohet për një gjobë. Njëherë më është paraqitur si peshim kontenieri, njëherë është dyshuar për kontroll. Këta zotërinj kanë pretenduar deri në pikën që, në qoftë se nuk e paguan këtë gjobë, ne nuk të japim mjetin dhe nuk e shikon mjetin më me sy. I jam drejtuar krimit ekonomik, kam bërë një kallëzim te krimi ekonomik, jam informuar që ka kaluar çështja në prokurori.

Qytetari komunikon me agjentin doganor privat, Mirjan Jahja, i cili ka ndjekur procedurën e zhdoganimit, por ky i fundit e përcjell te kompania e transportit “Monte Cristo”.

Agjenti doganor Mirjan Jahja: Ik fol me atë që e ke nis! Me mua s’ke punë fare.

Denoncuesi: Unë tek ty i kam bërë pagesat të gjitha, nuk e di pse po ma mban mjetin kot.

Agjenti doganor Mirjan Jahja: Po ta mban “Monte Cristo”, unë s’jam “Monte Cristo”.

Denoncuesi pati komunikim edhe mepronarin e kompanisë së transportit Edmond Zykaj, komunikim, që u mbyll me të shara e ofendime.

Denoncuesi: Ore Mondi, po më bien në qafë o vlla!

Edmond Zykaj: Jemi 3 veta në kontenier, është pjesëtuar për tre ajo.

Denoncuesi: Po nuk ka lidhje se s’është individuale gjoba, e ke marrë ti gjobën.

Edmond Zykaj: Ore shqip po flas, kam nja 3-4 orë që flas shqip me ty.

Denoncuesi: Ore shqip po flas dhe unë. Nuk kam unë faj që merr ti gjobë, kontenieri atje, çfarë thua ti ulje-ngritje. Të gjithë këtu që thonë: “Nuk ka shans, po u ngarkua kontenieri nuk ulet më edhe ku është akt ekspertiza”.

Edmond Zykaj: Motrat mu në p*** u thuaj atyre që të thanë ashtu. Dëgjo këtu, se boll të durova! Motrat mu në p*** u thuaj atyre që të kanë thënë, se nuk marrin vesh fare!

Denoncuesi: E sigurt?

Edmond Zykaj: Po e di unë!

Denoncuesi: Ti do të mbash përgjegjësi për të gjitha këto, se janë të regjistruara.

Edmond Zykaj: As nuk më rruhet fare, vazhdo jepi drejtim, se na ke lodhur që në mëngjes.

Më pas Zykaj telefonoi gazetaren e “Stop” që po ndiqte rastin, por sërish nuk hoqi dorë nga pretendimi se qytetari duhet të paguante 1/3-ën e gjobës, që kishte marrë kontenieri.

Nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, na u konfirmua se automjeti mbahet për llogari të dy privatëve agjentit doganor dhe kompanisë së transportit, pasi për drejtorinë e doganave procedura e zhdoganimit ka përfunduar. /tvklan.al