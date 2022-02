Motrat që sjellin kuzhinën afgane në Shëngjin

13:16 06/02/2022

Mariam dhe motrat e saj thonë se edhe kur të shkojnë në SHBA do të rikthehen në Shqipëri

Lidhja e qytetarëve afganë me Shqipërinë është më shumë sesa një vend strehimi. Jo të gjithë ata që kanë ardhur këtu do të zgjedhin të largohen. Edhe Mariam me motrat e saj që kanë hapur restorant në Shëngjin thonë se do të jenë gjatë në vendin tonë.

“Nuk jemi të sigurt se për sa kohë do të qëndrojmë këtu. Por e kemi vendosur bashkë me bashkëpunëtorët që pasi të shkojmë në SHBA do të kthehemi sërish këtu dhe do të vijojmë biznesin”.

Iniciativa e tyre e veçantë ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Ndryshe nga qytetarë të tjerë afganë të cilët vijojnë punën online, Mariam, motrat e saj dhe një bashkëpunëtore zgjodhën të hapnin restorantin.

Qëllimi, për të sjellë në Shqipëri një pjesë të traditës së Afganistanit.

“Këtu ne ofrojmë gatime tradicionale afgane. Kemi dashur të sjellim diçka nga vendi ynë. Aty lamë gjithçka dhe zgjodhëm që të sjellim ushqimet tradicionale. Kështu ne ndihmojmë familjet tona, afganët që jetojnë këtu. Ne nuk mund të sjellim të gjithë afganët këtu, por të paktën sollëm ushqimin”.

Këtu nuk zgjedhin të ushqehen vetëm qytetarë afganë. Interes dhe kureshtje ka edhe nga vendas dhe vizitorë.

“Shumica e klientëve tanë janë afganë. Por kemi edhe klientë shqiptarë ndërsa kanë ardhur edhe vizitorë nga Kosova të cilët zgjedhin Shëngjinin”.

Në Shëngjin që prej muajit Shtator janë strehuar rreth 2 mijë qytetarë të cilët u larguan nga vendi i tyre që kur në pushtet erdhën talebanët.

